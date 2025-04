Beautiful, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 6 aprile 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 domenica 6 aprile 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Scopriamo insieme le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, che vanno in onda oggi, 6 aprile 2025. Il nostro viaggio inizia alle ore 14.00 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.30, incontreremo l'integerrima Guzide e infine, alle 19.35, arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Anticipazioni puntata del 6 aprile 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 6 aprile 2025 - RJ capirà che Donna sta nascondendo qualcosa. Il ragazzo pungolerà sua zia affinché le riveli tutta la verità e verrà a scoprire pure lui che suo nonno sta molto male e che potrebbe morire. Il giovane Forrester sarà turbato da questa terribile verità ma per fortuna potrà contare sul sostegno di Luna, alla quale racconterà tutto e con cui sta crescendo l’intesa. L’amore è nell’aria? Scopriamo nel dettaglio cosa succederà. Qui la trama completa di Beautiful.

Tradimento: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 6 aprile 2025

Nelle puntate di Tradimento di oggi - 6 aprile 2025 - Ozan vorrebbe scusarsi con Zelis, però lei non glielo permette: l'ha bloccato sul telefono. Allora, lui tenta di contattarla tramite Mesut, per fa un altro buco nell'acqua, perché Zelis gli dice a chiare lettere che non vuole più sentirlo. Imperterrito, Ozan si presenta sotto casa sua e la supplica di dargli un'altra possibilità, ma la giovane non ne vuole sapere. A questo punto, Zelis, nervosa, si scaglia anche contro Yesim, accusandola di vivere con loro senza contribuire alle spese; offesa, quest'ultima se ne va e raggiunge Tarik in albergo, sperando che le permetta di stare lì con lui. Intanto, Guzide sta comunicando ai figli di aver pianificato tutto per il trasferimento in America di Oylum: qui, lontana da Behram, studierà e poi partorirà. Tolga, invece, annuncia ad Oltan di essersi fidanzato ufficialmente con Selin. L'uomo, che nel mentre si è reso conto di provare qualcosa per Elmas, pensa che il figlio non sia davvero innamorato della rosa: la sua è solo una ripicca nei confronti della sua ex. Nel frattempo, nonostante Sezai vorrebbe aiutare economicamente Guzide, lei scopre di poter fare affidamento su Tarik, che sborsa la cifra necessaria per la partenza di Oylum senza battere ciglio. Quando Yesim lo viene a sapere, va su tutte le furie. In seguito, Guzide ed Oylum giungono in aeroporto, però i loro piani vengono rovinati da Behram, che arriva all'improvviso per portarsi via la fidanzata. La donna, allarmata nel notare che Oylum sembri svanita nel nulla, la chiama, ma lei le dice di aver deciso di sposare il cugino di Nazan... Qui la trama completa di Tradimento.

La Promessa: Trama della puntata di oggi 6 aprile 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 6 aprile 2025 - Martina tornerà a casa dopo aver ricevuto le rassicurazioni che aspettava. Peccato però che il conte abbia in serbo un’altra brutta sorpresa per lei. Petra avrà in mano le prove per incriminare Santos ma le userà contro di lui? Cruz sarà ancora molto nervosa per quello che sta succedendo e dopo essere venuta a conoscenza di una notizia sconvolgente riferita da Don Lorenzo, deciderà di annullare il concerto in onore di Manuel. Ma cosa le confiderà il De La Mata? Abbiamo un sospetto che ora vi riveliamo. Qui la trama completa de La Promessa.

