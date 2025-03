Beautiful, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 29 marzo 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 sabato 29 marzo 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Scopriamo insieme le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, che vanno in onda oggi, 29 marzo 2025. Il nostro viaggio inizia alle ore 14.10 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 15.06, incontreremo l'integerrima Guzide, alle prese con i problemi della sua famiglia, che lei credeva perfetta e infine, alle 19.35, arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 29 marzo 2025

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 29 marzo 2025 - Deacon organizzerà una serata romantica per Sheila e la Carter cambierà idea sulla sua partenza. La rossa comincerà a pensare che valga la pena rimanere a Los Angeles e lottare per l’amore di un’altra persona, quella che le ha appena confessato di amarla. Intanto Taylor continuerà a spronare Finn ad allontanare la sua madre biologica dalla sua vita e spererà che suo genero riesca a riconquistare sua figlia. La psichiatra, dopo l’incontro con il marito di Steffy, scoprirà di dover affrontare un altro problema, stavolta con Thomas. La Hayes verrà a sapere che tra suo figlio e Hope è scattata di nuovo la passione e che stavolta i due non hanno intenzione di fermarsi. Qui la trama completa di Beautiful.

Tradimento: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 29 marzo 2025

Nelle puntate di Tradimento di oggi - 29 marzo 2025 - Behram vuole sposare Oylum, anche se quest'ultima non ne ha la minima intenzione. Inoltre, Oylum è tanto preoccupata quanto giù di morale: non è innamorata del giovane di cui è incinta. Allora, promette a Guzide di mettere un punto alla frequentazione con Behram, il quale si sta facendo sempre più soffocante, tanto che la sta persino facendo seguire ovunque dai suoi tirapiedi. Allora, la ragazza si serve dell'aiuto di Zeynep per liberarsi dell'autista che le ha affibbiato il fidanzato e raggiungere indisturbata la clinica in cui dovrà abortire. Qui, però, si trova davanti Behram, che la stava proprio aspettando per impedirle d'interrompere la gravidanza. Intanto, Tolga si sta recando insieme ad Ozan nella sua azienda per provare ad entrare nel server, ma non ci riesce: Oltan ha già cambiato il software. Parallelamente, quest'ultimo si sta aprendo con Elmas, e le confida di essere amareggiato per l'atteggiamento del figlio, che lo ha di nuovo allontanato. In più, Oltan non sa che Tolga ha deciso di vendere l'azienda per restituirgli 10 milioni di dollari. In seguito, l'imprenditore, certo di poter ancora tenere Ozan in pugno, gli affida un compito rischioso: dovrà consegnare una valigia piena di soldi ad un avvocato da corrompere... Qui la trama completa di Tradimento.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 marzo 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 29 marzo 2025 - Curro non riuscirà più a sopportare che Martina sia stata rinchiusa in manicomio. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il ragazzo, aiutato da Manuel, correrà in sanatorio e porterà via la marchesina dalla clinica. I due saranno però costretti a una rocambolesca fuga. Intanto Don Ricardo penserà che a invitare la duchessa sia stata Petra e che la governante lo abbia fatto per screditarlo agli occhi dei marchesi ma la governante negherà tutto. Qui la trama completa de La Promessa.

