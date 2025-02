Beautiful, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 15 febbraio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Tradimento, che sostituisce Endless Love, e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 sabato 15 febbraio 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Vediamo le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap e le Fiction Mediaset nel daytime di Canale5 e nell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, che vanno in onda oggi, 15 febbraio 2025. Il nostro viaggio inizia alle ore 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 15.10, incontreremo l'integerrima Guzide, alle prese con i problemi della sua famiglia, che lei credeva perfetta e infine, alle 19.35, arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 15 febbraio 2025

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 15 febbraio 2025 - Hope informerà Liam di voler combattere per salvare il loro rapporto ma lui la gelerà dicendole di non poter accettare questa novità e di voler chiudere per sempre il loro matrimonio, impossibile da salvare. Intanto Finn tornerà alla carica con Steffy e cercherà di convincerla a tornare a casa con lui, dandogli di nuovo fiducia. Nel mentre Eric ribadirà a Ridge di voler realizzare una nuova collezione ma suo figlio, neanche tanto velatamente, gli farà capire di pensare che lui sia troppo vecchio per continuare a lavorare e lo spingerà a non occuparsi più delle faccende della maison. Questa richiesta sarà particolarmente amara per il Forrester senior, che darà dell’ingrato al suo erede. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 10 al 15 febbraio 2025.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 febbraio 2025

Nelle puntate di Tradimento di oggi - 15 febbraio 2025 - Oylum viene investita. La giovane si mette a discutere con l'automobilista, che scende dal mezzo per puntarle una pistola contro. Interviene prontamente un testimone oculare, il giovane Behram, che prima disarma l'uomo e poi cerca di rincuorare Oylum. Dopodiché, il ragazzo le lascia il suo biglietto da visita e le dice che potrà chiamarlo, se vorrà sporgere denuncia. Intanto, Sezai, scambiando quattro chiacchiere con un collega, viene a sapere che Tarik possiede un patrimonio segreto che ammonta a 20 milioni di dollari. L'uomo corre ad informare Guzide, la quale accoglie la notizia con sgomento: si tratta dell'ennesimo tradimento. Allora, su consiglio dell'amica Naza, decide di assumere l'avvocato Elmas Heves: è più agguerrita che mai! Qui la trama completa di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 10 al 16 febbraio 2025.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 febbraio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 15 febbraio 2025 - Don Alonso dovrà provvedere immediatamente a che la notizia del suicidio della cameriera non esca dalla sua casa e non lo metta in pericolo. Nonostante non siano d’accordo con questo insabbiamento, i domestici dovranno obbedire al marchese. Intanto Martina accuserà Ayala, davanti a tutti, di aver tramato alle sue spalle e di essersi voluto liberare di lei. Catalina e Adriano sembreranno aver trovato un punto di incontro mentre Maria sarà furiosa contro Petra, che ha strappato i suoi scritti. Maria Antonia dovrà invece decidere se rompere la sua amicizia con Cruz e dichiarare i suoi sentimenti a Don Alonso oppure farsi da parte e non rovinare il matrimonio dei marchesi. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 10 al 16 febbraio 2025