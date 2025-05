Beautiful, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 11 maggio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 domenica 11 maggio 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Il nostro viaggio inizia alle ore 14.07 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.50, incontreremo l'integerrima Guzide e infine, alle 19.35, arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco le Anticipazioni della puntata del 11 maggio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 11 maggio 2025 - Steffy rivelerà al marito di essere tornata per lottare e di non voler più avere paura di Sheila Carter. La madre di Kelly e Hayes ha voluto rientrare in città e non permetterà a nessuno di metterle più i piedi in testa o il bastone tra le ruote. La malefica rossa se la vedrà con una Steffy Forrester determinata più che mai a impedire che la sua serenità e la sua famiglia vengano messe in pericolo. La giovane informerà Finn di aver intenzione di affrontare personalmente la suocera e di raggiungerla a casa di Deacon, dove lei sa che si è trasferita dopo il fidanzamento con lo Sharpe. Intanto proprio Sheila si sentirà sempre più in difficoltà nelle scelte da compiere. Non saprà infatti se rinunciare o meno a suo figlio e cominciare una nuova vita con lo Sharpe, l’uomo che la sta amando più di chiunque altro. Qui la trama completa di Beautiful.

Tradimento, le Anticipazioni delle puntate di oggi 11 maggio 2025

Nelle puntate di Tradimento di oggi - 11 maggio - Guzide è ospite di una trasmissione tv, quella che in precedenza aveva diffuso una notizia falsa sul suo conto. La giudice pretende delle scuse dalla presentatrice in diretta. Infatti, grazie alle registrazioni originali dell'incontro con Bilal, Guzide riesce a dimostrare di essere innocente. Inoltre, la donna afferma che dietro tutto ciò potrebbe esserci lo zampino di Tarik e quello di Azra. Dopo aver visto il programma, l'uomo telefona alla nipote. Dopodiché, Tarik e Yesim annunciano le loro nozze: si sposeranno a sorpresa il giorno stesso. Nel mentre Azra viene convocata in procura, perché Guzide l'ha denunciata per diffamazione. In seguito, l'avvocato viene informato del fatto che l'ex moglie sta per aprire la cassetta di sicurezza di Yesim; tuttavia, la donna la troverà vuota. Parallelamente, Tarik non si presenta al suo matrimonio ed incarica un uomo di rubare l'auto di Guzide, sperando che lì ci sia nascosto il contenuto della cassetta. La futura sposa lo costringe a comprarle una macchina di lusso per farsi perdonare per l'affronto subito. Qui la trama completa di Tradimento.

La Promessa: Trama della puntata di oggi 11 maggio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 11 maggio 2025 - Cruz continuerà a essere molto nervosa e Catalina sarà ancora molto infuriata con suo padre. Petra non smetterà di comportarsi in modo strano con Santos mentre Maria non riuscirà a riprendersi dalla delusione di non essere riuscita a incontrarsi con Salvador. Ma l’evento più drammatico accadrà quando Marcelo e Santos finiranno nel fiume e il figlio di Don Ricardo si ammalerà. Qui la trama completa de La Promessa.

