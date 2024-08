Beautiful, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 12 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa, che andranno in onda oggi, 12 agosto 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 agosto 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 12 agosto 2024 - Sheila continuerà la sua fuga. Nonostante Bill le sia corso dietro e sia molto vicino a lei e nonostante Baker abbia sguinzagliato tutta la sua squadra, la rossa non demorderà e tenterà di dileguarsi dietro ai vicoli de Il Giardino, quegli stessi luoghi in cui è avvenuta la sparatoria con Finn e Steffy. Provata dalla corsa e dalle forti emozioni provate in quei momenti, la criminale verrà colta da infarto. Si accascerà a terra priva di sensi, verrà immediatamente ammanettata e portata in ospedale il più in fretta possibile. Se la caverà? Qui la trama completa di Beautiful.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 agosto 2024

Nella puntata di The Family di oggi - 12 agosto 2024 - Aslan e Devin hanno deciso di provare a godersi una piacevole serata tra amici. Dopo i recenti avvenimenti, entrambi avvertono il forte desiderio di svagarsi un po'. Peccato che il biondo si sia portato dietro la sua pistola. Inoltre, sembra proprio che ci sia qualcuno che li sta spiando da lontano; di chi si tratterà? Intanto, storia d'amore al capolinea per Ekrem e Yagmur. Questi ultimi avevano assicurato rispettivamente ad Aslan e a Devin di non essersi mai innamorati veramente prima, ma, purtroppo, ora si stanno dicendo addio. Per quale ragione? A quanto pare, ancora una volta c'è lo zampino di Hulya, la quale ha fatto di tutto pur di riuscire ad allontanare Ekrem e Yagmur...Qui la trama completa di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 agosto 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 12 agosto 2024 - Margarita suggerirà a Manuel una soluzione per risolvere i suoi problemi con Jimena. La donna consiglierà al nipote di non allontanarsi dalla moglie ma di cominciare un matrimonio di facciata, che gli permetta di mantenere l’onore della famiglia ma di vivere la sua vita in libertà. La prospettiva piacerà al marchese, che coglierà subito il suggerimento della zia. Intanto Don Alonso imporrà a Don Romulo di riposarsi e di stare a letto, altrimenti lo licenzierà in tronco. Mauro prenderà il suo posto ma sarà sempre il valletto personale di Manuel. Valentin rivelerà a Simona della brutta esperienza passata dal figlio ma la rassicurerà dicendole che il ragazzo si è ripreso e che ora è felice poi inizierà a fare la corte a Maria. Pelayo rassicurerà tutti che l’arrivo di Cavendish, il suo socio inglese, non costituirà un problema nemmeno in caso dello scoppio di una guerra. Jimena sarà costretta ad accettare, almeno per ora, la proposta del marito e si traferirà a dormire nella camera di Leonor. Intanto Cruz prenderà di mira Curro, sempre più vicino a suo marito. La marchesa comincerà a sospettare che il giovane abbia scoperto tutto sul suo passato. Qui la trama completa de La Promessa.

