Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 6 dicembre 2022

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 6 dicembre 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 dicembre 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 6 dicembre 2022 - vedremo Ridge furioso come non mai. Il Forrester si è convinto che la sua matrigna stia ingannando tutti e che ancora una volta, si stia prendendo gioco di suo padre. Per questo non riuscirà neanche a sentirla quando lei, stremata, cercherà di dirgli che Eric sa tutto e che quello che sta succedendo non sta avvenendo dietro alle sue spalle. Quinn tenterà di far capire, con le buone, che suo marito è a conoscenza di tutto e dirà a Ridge e Brooke di non poter dire di più, senza ferire il suo amato consorte. I Forrester non le daranno retta e la madre di Wyatt, alla fine, sarà costretta a urlare a gran voce: “Eric è impotente, è lui che mi ha spinto tra le braccia di Carter, è una sua idea!”. Poi lascerà il loft per correre a Villa Forrester. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 6 dicembre 2022

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 6 dicembre 2022 - Demir è ancora dietro le sbarre, con l'accusa di essere implicato nell'omicidio di Sait. Pertanto, qualcuno pensa che sia il momento giusto per fare la sua mossa: bisogna approfittare dell'assenza del signore. Gaffur, ad esempio, intravede finalmente la possibilità per migliorare la sua posizione lavorativa... Zuleyha, invece, corre dall'unica persona della quale ancora si fida, ossia Sabahattin... Peccato che quest'ultimo sia improvvisamente scomparso, e la giovane diventi così suo malgrado spettatrice di un quadretto famigliare che le spezza il cuore. Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 6 dicembre 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 6 dicembre 2022 - Ines ha accusato un malore in libreria ed è svenuta, Alicia spaventata ha chiamato subito i soccorsi. La donna per fortuna è stata subito aiutata, tutto è andato per il meglio ma l'ansia è rimasta. Ines purtroppo non dovrà fare solo i conti con il suo debole stato di salute, ma con la minaccia che un medico la esamini e riveli qualcosa che potrebbe essere terribilmente compromettente. Quello che la libraia non sa è che la sua condizione è molto diversa da quello che sospetta...Qui la trama completa di Un Altro Domani.

