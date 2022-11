Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap americana Beautiful, in onda dal 5 al 10 dicembre 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 5 dicembre 2022

Justin è arrivato alla Forrester Creations per raccontare a Ridge di aver sorpreso Quinn a letto con Carter. Il Forrester e Brooke, furiosi, corrono al loft del Walton per affrontare i due amanti. La Fuller però li spiazza, dicendo loro che Eric non solo non è stato tradito ma è perfettamente al corrente di quello che sta succedendo. Nessuno però le crede.

Puntata in onda Martedì 6 dicembre 2022

Brooke e Ridge non credono alle parole di Quinn e pensano che la donna stia mentendo, come suo solito. La Fuller, sotto attacco e spaventata, riesce a sfuggire ai due e corre a Villa Forrester per informare suo marito che suo figlio ha scoperto tutto. Intanto Eric è in compagnia di Katie a casa sua. Il designer si confida con la Logan rivelandole di avere una disfunzione erettile e di non riuscire a soddisfare sua moglie. Per questo ha deciso di permetterle di consolarsi tra le braccia di Carter.

Puntata in onda Mercoledì 7 dicembre 2022

Brooke torna alla Forrester Creations e racconta a Katie quanto scoperto da lei e Ridge. La piccola Logan confessa alla sua sorella maggiore di essere al corrente di tutto e di aver saputo da Eric stesso della sua disfunzione erettile. Katie confida a Brooke che Quinn, questa volta, sta dicendo la verità. Ridge intanto ha raggiunto Villa Forrester, subito dopo la Fuller. Eric, infastidito dalla faccenda, conferma le parole della moglie ma lo stilista non intende crederci, neanche adesso. Ridge si rifiuta di ascoltare simili menzogne e spinge il padre a liberarsi immediatamente di Quinn.

Puntata in onda Giovedì 8 dicembre 2022

Eric cerca di convincere Ridge che Quinn sta dicendo la verità e gli confessa di non avere nessuna intenzione di cacciare la moglie da casa sua; si sente troppo solo in quella grande casa e non intende separarsi da lei, anche se significherà vederla andare a letto con un altro uomo. Ridge non vuole accettare però questa situazione e vuole cacciare la Fuller dalla Villa, subito. Intanto Finn, allo chalet, si confida con Hope e le confessa di avere desiderio di conoscere meglio Sheila.

Puntata in onda Venerdì 9 dicembre 2022

Ridge continua a insistere con suo padre affinché cacci Quinn dalla villa ma Eric non ha intenzione di dargli retta e ribalta totalmente la situazione. Intanto Finn continua a confidarsi con Hope e le rivela i suoi sentimenti nei confronti di Sheila. La Logan cerca di aiutarlo con dei preziosi consigli e gli suggerisce di pensare alla sua famiglia, composta da Steffy, Kelly e Hayes. Brooke e Katie invece sono ancora alla Forrester Creations e riflettono su Eric e su come si debba essere sentito dopo aver scoperto dei suoi problemi. Il Forrester deve aver provato tanta solitudine per prendere una decisione così sconvolgente. Brooke ringrazia la sorella per quello che ha fatto per suo suocero e la invita a rimanere sempre al suo fianco.

Puntata in onda Sabato 10 dicembre 2022

Hope è tornata in ufficio e Thomas ne approfitta per mostrarle le sue ultime creazioni. La Logan è molto impressionata dal talento del Forrester ed è stupita anche del suo grande cambiamento. La loro vita sarà sicuramente migliore da ora in poi come sarà sicuramente un successo la nuova collezione della Hope for the Future. Steffy assiste al dialogo tra il fratello e la sorellastra e comincia a domandarsi se Thomas sia ancora innamorato della ragazza. Lui però si affretta a rassicurarla. Per Hope prova solo un grande affetto!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.