Terra Amara Anticipazioni 6 dicembre 2022: Zuleyha è scappata con Adnan!

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda martedì 6 dicembre 2022 su Canale 5 rivelano che Hunkar è certa che Zuleyha sia fuggita con il piccolo Adnan, ma...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 6 dicembre 2022, alle 14.10, Demir è ancora in prigione. Gaffur vorrebbe approfittarne per migliorare la sua posizione, mentre Zuleyha per incontrare Sabahattin. Hunkar, accorgendosi che la nuora ed il nipotino non sono in casa, inizia a sospettare della sua lealtà. La Altun, allora, la prende di petto e mette le cose in chiaro una volta per tutte...

Terra Amara Anticipazioni: Demir in carcere...

Demir è ancora dietro le sbarre, con l'accusa di essere implicato nell'omicidio di Sait. Pertanto, qualcuno pensa che sia il momento giusto per fare la sua mossa: bisogna approfittare dell'assenza del signore. Gaffur, ad esempio, intravede finalmente la possibilità per migliorare la sua posizione lavorativa... Zuleyha, invece, corre dall'unica persona della quale ancora si fida, ossia Sabahattin... Peccato che quest'ultimo sia improvvisamente scomparso, e la giovane diventi così suo malgrado spettatrice di un quadretto famigliare che le spezza il cuore.

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar sospetta di Zuleyha!

Nel momento in cui Hunkar si accorge che la Altun ed il piccolo Adnan non sono alla tenuta, ha subito il sospetto che la nuora sia corsa a casa di Fekeli, sentendosi finalmente libera di potersi rifugiare tra le braccia di Yilmaz. Dopotutto, la donna non si è mai fidata di Zuleyha. In realtà, quest'ultima è in ospedale con il bambino, che ha ancora la febbre alta...

Zuleyha prende di petto Hunkar, nelle Anticipazioni del 6 dicembre 2022 di Terra Amara

Stanca di vedere costantemente messa in discussione la sua fedeltà, la giovane affronta Hunkar. Senza giri di parole, la Altun ammette di temerla, e, soprattutto, di sentirsi come in prigione alla villa. Nonostante ciò, aggiunge l'ex sarta, non tradirà né lei né tantomeno lo Yaman: il marito le ha dimostrato di amare profondamente Adnan, lasciandosi travolgere dalla frana pur di salvarlo. Se Demir è pronto anche a morire per il figlioletto, allora Zuleyha non potrebbe mai e poi mai fargli un torto simile...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.