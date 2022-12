Beautiful Anticipazioni 6 dicembre 2022: Ridge e Brooke aggrediscono Quinn ma Eric confessa tutto!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 6 dicembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, mentre Ridge accuserà Quinn e lei cercherà di spiegargli che Eric sa tutto e non è stato tradito, il Forrester senior confesserà a Katie il suo grande segreto.

Ridge ha la vittoria in pugno e non attende neanche un minuti per andare a prendersi la sua rivincita. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 6 dicembre 2022 alle ore 13.45 su Canale5, Ridge e Brooke sono corsi al loft di Carter per stanare Quinn e il suo amante. I due sono arrivati a destinazione furiosi come non mai e continuano ad aggredire i due malcapitati. La Fuller cercherà di convincerli che lei e il Walton non stavano facendo nulla di male e nulla che Eric già non sappia. Ma riusciranno a convincere Ridge che stanno dicendo la verità?

Anticipazioni Beautiful: Ridge si prende la sua vendetta

Justin ha rivelato tutto a Ridge e ora il Forrester ha la vittoria in pugno. Senza lasciare che il Barber finisse il suo racconto, lo stilista, seguito a ruota da Brooke, è corso a casa di Quinn per beccare la donna ancora “sul luogo del delitto”. Appena arrivato a casa del Walton, Ridge ha cominciato a urlare contro la sua matrigna e ad accusarla di fare sempre e comunque il gioco sporco. La Fuller cercherà di giustificare le sue azioni ma il suo accusatore non la degnerà neanche di un attimo di ascolto. Eppure ha qualcosa di importante da dirgli, che riguarda Eric.

Quinn cerca di giustificarsi ma Ridge è scatenato: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 6 dicembre 2022

Nella puntata di Beautiful del 6 dicembre 2022 vedremo Ridge furioso come non mai. Il Forrester si è convinto che la sua matrigna stia ingannando tutti e che ancora una volta, si stia prendendo gioco di suo padre. Per questo non riuscirà neanche a sentirla quando lei, stremata, cercherà di dirgli che Eric sa tutto e che quello che sta succedendo non sta avvenendo dietro alle sue spalle. Quinn tenterà di far capire, con le buone, che suo marito è a conoscenza di tutto e dirà a Ridge e Brooke di non poter dire di più, senza ferire il suo amato consorte. I Forrester non le daranno retta e la madre di Wyatt, alla fine, sarà costretta a urlare a gran voce: “Eric è impotente, è lui che mi ha spinto tra le braccia di Carter, è una sua idea!”. Poi lascerà il loft per correre a Villa Forrester.

Beautiful Anticipazioni: Eric confessa a Katie la sua impotenza

Eric e Katie sono molto intimi e condividono un passato – così come un presente – piuttosto complesso. Il loro incontro alla Villa si è trasformato in un dolce confessionale, dove sono emerse tutte le loro paure. La Logan ha confidato al suo amico tutto il suo dolore a causa di Bill ed Eric, intenerito, troverà finalmente il coraggio per rivelare a qualcuno il suo grande tormento. Il designer confiderà alla sorella di Brooke di essere impotente e di aver spinto Quinn tra le braccia di un altro per non farle rinunciare al sesso. Katie rimarrà senza parole ma capirà la decisione del suo ospite, che si dimostra sempre di essere una persona fantastica. Commossa e felice di aver ricevuto una simile confidenza, lo abbraccerà e prima di andarsene gli prometterà di stargli sempre vicino e di stare dalla sua parte.

