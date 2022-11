Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 29 novembre 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 29 novembre 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 novembre 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 novembre 2022 - Ridge attenderà trepidante notizie da parte di Justin. Lo stilista confesserà a Katie di aver sguinzagliato il Barber alle calcagna della sua matrigna, convinto che Quinn stia ingannando ancora il suo adorato padre. La Logan ne rimarrà stupita ma non si opporrà al suo piano. Gli confesserà di essere anche lei molto preoccupata e di aver intenzione di vederci chiaro nella faccenda. Andrà a trovare Eric molto presto, certa che il designer si confiderà con lei. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 29 novembre 2022

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 29 novembre 2022 - vedremo che nel momento in cui Il figlioccio di Fekeli ha scoperto che il figlio di Hunkar gli aveva fatto saltare l'affare, è andato su tutte le furie. Per fortuna che l'Akkaya può sempre contare sul padrino. Fekeli, infatti, si è subito in moto per risolvergli il problema, e sembra esserci riuscito. Il giovane, però, non può ancora abbassare la guardia: lo Yaman non ha ancora finito di provare ad annientarlo. Sait viene a sapere da Musa che il signore di Cukurova gli ha ordinato di recidere tutte le piante dell'aranceto di Yilmaz, e corre subito ad avvertire quest'ultimo. I due, insieme, si dirigono in tutta fretta ai campi, sperando di riuscire ad arrivare in tempo... Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 29 novembre 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 29 novembre 2022 - Francisco parla a Carmen di Kiros e della prima volta che l'ha incontrato, dei lunghi anni del ragazzo in falegnameria, e della sua grande fedeltà al servizio della famiglia. E' un momento dedicato ai ricordi porta anche Patricia a rievocare fatti della vita passata. Intanto Victor, dopo il dialogo con Carmen decide di porgere le sue scuse a Kiros e dare il suo immediato ok al rientro del giovane in azienda. L'operaio però risponderà di doverci pensare perché in realtà ha altri progetti. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

