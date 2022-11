Beautiful Anticipazioni 29 novembre 2022: Ridge pronto all'attacco! Katie è sconvolta

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 29 novembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, Ridge confessa a Katie il suo piano per stanare Quinn. Katie ha però altro in mente.

Ridge ha tutta l'intenzione di stanare Quinn e lo farà, molto presto. Le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 29 novembre 2022, in onda alle 13.45 su Canale5, ci rivelano che Ridge attenderà trepidante notizie da parte di Justin. Lo stilista confesserà a Katie di aver sguinzagliato il Barber alle calcagna della sua matrigna, convinto che Quinn stia ingannando ancora il suo adorato padre. La Logan ne rimarrà stupita ma non si opporrà al suo piano. Gli confesserà di essere anche lei molto preoccupata e di aver intenzione di vederci chiaro nella faccenda. Andrà a trovare Eric molto presto, certa che il designer si confiderà con lei.

Katie ha un grande cuore e farà sempre di tutto per proteggere i suoi cari, Eric compreso. La Logan è in ansia per il Forrester e ha cercato di scoprire cosa gli frullasse per la testa. I due hanno avuto un colloquio molto tenero e prevedono di incontrarsi molto presto. Nella puntata del 29 novembre 2022 vedremo Katie impegnata a raccontare a Ridge e a sua sorella di aver trovato Eric molto giù di morale e di aver notato anche lei l'assenza di Quinn in casa. Il Forrester junior le racconterà di averci voluto vedere chiaro e di aver provveduto a organizzare un piano, per scoprire cosa la Fuller stia combinando. Le rivelerà dunque di aver assoldato Justin e di attendere notizie dal Barber, sguinzagliato alle calcagna della sua matrigna.

Beautiful Anticipazioni: Katie pronta a tutto per Eric

Katie rimarrà piuttosto stupita dal piano di Ridge e rimarrà convinta che il Forrester senior abbia deciso di riconciliarsi con Quinn, solo per non stare solo. La Logan rivelerà a suo cognato di volerci vedere chiaro pure lei nella faccenda e di aver già deciso di far visita a Eric, quella sera stessa. Ridge ne sarà felice ma non tornerà indietro con i suoi propositi. Attenderà fiducioso le notizie da parte di Justin e sarà sicuro che il Barber gli porterà succose informazioni, che metteranno ko, definitivamente, Quinn.

Anticipazioni Beautiful: Quinn e Carter spiati

Quinn è corsa da Carter per passare una notte di passione con lui, esattamente come desidera Eric. La Fuller non è però al corrente che Justin sia alle sue calcagna e l'abbia seguita sino al loft del Walton. Il Barber, vedendo la donna entrare a casa dell'avvocato, si farà più vicino all'abitazione si apposterà davanti alla finestra. Quello che vedrà, senza che i due amanti se ne accorgano, sarà la prova che gli serviva. Justin scoprirà che la signora Forrester è tornata tra le braccia del suo amante e che Ridge aveva ragione. La sua matrigna sta continuando a ingannare tutti ed è tempo di stanarla definitivamente.

