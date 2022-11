Terra Amara Anticipazioni 29 novembre 2022: Una terribile sorpresa per Yilmaz!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda martedì 29 novembre 2022 su Canale 5 rivelano che Demir non ha alcuna intenzione di lasciare in pace Yilmaz...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 29 novembre 2022, alle 14.10, con sconcerto, Sait viene a sapere che Demir ha ordinato a Musa di segare tutte le piante dell'aranceto di Yilmaz, e corre da quest'ultimo per avvisarlo. Allora, i due si dirigono in fretta e furia ai campi, augurandosi di essere ancora in tempo...

Terra Amara Anticipazioni: Demir contro Yilmaz!

Demir, inesaustamente, dà del filo da torcere a Yilmaz. L'uomo è determinato a sbarazzarsi una volta per tutte del suo rivale in amore, nonché nel mondo degli affari; così, lo Yaman sta cercando di fare in modo che l'Akkaya, estenuato dai continui attacchi che subisce da parte sua, decida alla fine di lasciare per sempre il paese...

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz incassa un duro colpo...

Il marito di Zuleyha, ad esempio, aveva scoperto che l'ex meccanico che tanto odia aveva appena concluso un accordo con uno tra gli imprenditori più importanti della città. Fuori di sé dalla rabbia, Demir ha capito che fosse meglio agire nell'immediato, ed ha quindi ordinato ai suoi scagnozzi di annacquare le cento tonnellate di cotone di Yilmaz, per renderlo inutilizzabile e facendogli saltare di conseguenza l'affare!

Yilmaz in grossi guai, nelle Anticipazioni del 29 novembre 2022 di Terra Amara

Nel momento in cui Il figlioccio di Fekeli ha scoperto che il figlio di Hunkar gli aveva fatto saltare l'affare, è andato su tutte le furie. Per fortuna che l'Akkaya può sempre contare sul padrino. Fekeli, infatti, si è subito in moto per risolvergli il problema, e sembra esserci riuscito. Il giovane, però, non può ancora abbassare la guardia: lo Yaman non ha finito di provare ad annientarlo. Sait viene a sapere da Musa che il signore di Cukurova gli ha ordinato di recidere tutte le piante dell'aranceto di Yilmaz, e corre subito ad avvertire quest'ultimo. I due, insieme, si dirigono in tutta fretta ai campi, sperando di riuscire ad arrivare in tempo...

