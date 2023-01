Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 16 gennaio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 gennaio 2023.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 gennaio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 gennaio 2023 -Brooke metterà in pericolo Donna. La Logan si è presentata a casa di Eric per parlargli di quanto successo tra lui e Donna. La bionda non si è però accorta che dietro di lei, sulle scale, è comparsa Quinn. La Fuller, origliata la conversazione, ha scoperto che a risvegliare la passione del marito è stata la sua più grande rivale. La signora Forrester ne sarà sconvolta e una volta che Brooke se ne sarà andata mediterà vendetta contro la persona che sembra volerle portare via suo marito. Intanto Donna scoprirà che sua sorella è andata a parlare con il suo ex e non ne sarà per nulla felice. Cercherà quindi di scusarsi con lo stilista, che le rivelerà di voler confessare tutto alla consorte. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 16 gennaio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 16 gennaio 2023 - l'Akkaya e la Hekimoglu si stanno finalmente godendo delle belle giornate insieme, caratterizzate da un'inaspettata serenità. Peccato che ci sia ancora qualcosa che faccia stare lei in tensione. Mujgan chiede all'amato di riporre una volta per tutte le sua pistola, perché non vuole che si ripetano altri episodi di violenza, come il più recente, la sparatoria in cui ha rischiato di morire. Yilmaz, allora, le racconta il suo burrascoso passato, augurandosi che così il medico possa comprendere il perché sia impossibilitato ad accontentarla: la guerra tra lui e Demir non è ancora finita, e, con ogni probabilità, non finirà mai. Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi16 gennaio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 16 gennaio 2023 - Angel continua a fingere con Alicia e cerca di non farle capire che ha scoperto la verità sul suo conto, la messinscena dunque va avanti e la giovane lavorante di Ines ci crede al punto da chiedere ad Angel di venire a conoscere sua madre. Nel frattempo Victor, dopo l'aggressione, è in ansia per il clima pericoloso che si respira alla colonia ed è convinto che dietro a questa situazione ci sia suo padre, decide quindi di parlarne con Ines. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

