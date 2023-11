Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 6 novembre

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 novembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 6 novembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.40 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 novembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 6 novembre 2023 - Taylor e Steffy saranno molto fiere di Thomas e della sua idea di riprendere con sé Douglas. Le due spingeranno il ragazzo a lottare per riportare il bambino a casa, dai Forrester, la sua vera famiglia. Madre e figlia lo sproneranno a dichiarare guerra alle Logan, se loro si opporranno e a non cedere davanti alle loro insistenze. Hope e Brooke intanto saranno pronte a rispondere al fuoco. Non permetteranno che il bambino venga portato via dallo chalet e lotteranno con le unghie e con i denti. Brooke cercherà l’appoggio di Ridge ma il Forrester avrà qualcosa da rivelarle, che potrebbe cambiare le cose per sempre. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 6 novembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 6 novembre 2023 - Fekeli è ancora sotto shock per la rivelazione fattagli dalla signora: il marito di Hunkar non mise incinta Safiye violentandola, perché lei lo amava. Maggior ragione, però, il padrino del defunto Yilmaz ha bisogno che Lutfiye lo aiuti a dissuadere il nipote dal portare avanti il suo piano di vendetta. Pertanto, Fekeli chiede alla bionda di tornare a Cukurova con lui; in questo modo, loro due potranno fare fronte comune. Lutfiye accetta, e giunge in paese. Non appena Fikret la vede, le corre incontro, anche se si rende ben presto conto del fatto che dietro il suo inatteso arrivo deve esserci lo zampino di Fekeli. In effetti, poco dopo la zia comincia a tentare di farlo ragione, spingendolo a rinunciare alla sua vendetta...Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 novembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 6 novembre 2023 - Gregorio picchierà duro. Il maggiordomo non si farà alcuno scrupolo di distruggere le certezze di Romulo e, per rimetterlo al suo posto e fargli volutamente capire che nessuno è dalla sua parte come crede, gli confesserà il segreto di Pia. Gli dirà che la governante è ancora incinta e che gli ha mentito. I due verranno ascoltati da Petra, che scoprirà questo particolare allettante, con cui si vendicherà della sua nemica. Qui la trama completa de La Promessa.

