Beautiful, Anticipazioni Puntata del 6 novembre 2023: Taylor e Steffy spingono Thomas a dichiarare guerra a Hope e Brooke!

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 6 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Taylor e Steffy spingeranno Thomas a lottare contro le Logan per riprendersi Douglas.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 6 novembre 2023, alle ore 13.45, Taylor e Steffy saranno molto fiere di Thomas e della sua idea di riprendere con sé Douglas. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che le due spingeranno il ragazzo a lottare per riportare il bambino a casa, dai Forrester, la sua vera famiglia. Madre e figlia lo sproneranno a dichiarare guerra alle Logan, se loro si opporranno e a non cedere davanti alle loro insistenze. Hope e Brooke intanto saranno pronte a rispondere al fuoco. Non permetteranno che il bambino venga portato via dallo chalet e lotteranno con le unghie e con i denti. Brooke cercherà l’appoggio di Ridge ma il Forrester avrà qualcosa da rivelarle, che potrebbe cambiare le cose per sempre.

Anticipazioni Beautiful: Taylor e Steffy spingono Thomas a lottare per Douglas

Thomas ha confessato a Taylor e a Steffy di voler richiedere la custodia esclusiva di Douglas. Il ragazzo ha raccontato di averlo riferito a Hope e di aver scatenato, come era prevedibile, la sua ira. Madre e figlia sproneranno il giovane Forrester a non lasciarsi spaventare dalla Logan e dalla sua famiglia e di lottare, sino alla fine, per riportare il loro nipotino a casa, a Villa Forrester, dove dovrebbe stare. La Hayes e Steffy saranno più che mai convinte che le cose debbano andare così e che Douglas debba tornare a stare con suo padre, ora che Thomas ha vinto tutti i suoi demoni e ha fatto ammenda.

Beautiful Anticipazioni: Brooke e Hope preoccupate per il futuro di Douglas

Brooke ha scoperto che Thomas vuole riprendersi Douglas e come Hope non è per nulla d’accordo che il bambino torni a vivere con il Forrester. Le Logan sono e saranno convinte che il piccolo debba stare allo chalet, insieme alla famiglia che lo ha allevato sino a ora. Entrambe saranno preoccupate che, andando ad abitare a casa di Eric, il ragazzino possa tornare a soffrire, come un tempo. Le due giureranno di fare qualsiasi cosa in loro potere, per evitare che succeda. Brooke prometterà alla figlia di parlarne con Ridge e di ottenere il suo appoggio, per superare questa difficile e complessa situazione.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke pronta a chiedere aiuto a Ridge

Hope ha raccontato tutto a sua madre e Brooke ha sin da subito avuto in mente di parlarne con Ridge. La Logan è convinta che suo marito, visto i trascorsi con Thomas, sarà d’accordo con lei o che comunque cercherà di far ragionare il figlio, per evitare che Douglas torni a soffrire. La bionda si illuderà di ottenere un simile risultato dal consorte. Scoprirà infatti che il loro rapporto è più che mai vacillante e che a causare tutto questo, è un evento accaduto a Montecarlo, di cui lei non è ancora a conoscenza. Ridge glielo rivelerà molto presto e cambierà tutto!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.