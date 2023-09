Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 25 settembre 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 settembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 25 settembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.40 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 settembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 25 settembre 2023 - Quinn non riuscirà a perdonare Donna per quello che ha fatto. La Fuller, nonostante il suo momento idilliaco con Carter, non dimenticherà lo smacco ricevuto dalla Logan e giurerà di vendicarsi. Wyatt spronerà la madre a lasciar perdere e a mantenere la calma ma senza grandi risultati. Intanto Pam e Charlie, felici per il ritorno di Donna alla Forrester, come padrona di casa, le daranno il bentornato. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 25 settembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 25 settembre 2023 - Zuleyha, devastata per la morte di Yilmaz, può contare su Demir. Quest'ultimo tenta di confortarla, per quanto gli è possibile. Tuttavia, la giovane non vuole approfittarne, e gli fa sapere che, per difendere la sua reputazione, lascerà la tenuta: dopotutto, stavano per divorziare. Lo Yaman, però, le chiede di restare alla villa, dove comunque non sarà tenuta a comportarsi come una moglie. Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 settembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 25 settembre 2023 - Catalina punterà il dito contro la sua matrigna e lei, senza farsi minimamente intimorire, affermerà di aver davvero fatto quello per cui è accusata. La donna rivelerà di aver dato a Petra il compito di portare la spilla dall’usuraio e di farsi dare del denaro in cambio. Il motivo? Voleva festeggiare in grande la sua festa di compleanno e il prezioso gioiello faceva proprio a caso suo. Catalina sgranerà gli occhi e non saprà davvero come trattenersi. Qui la trama completa de La Promessa.