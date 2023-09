Beautiful, Anticipazioni Puntata del 25 settembre 2023: Quinn vuole vendetta contro Donna. La Logan la pagherà!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 25 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Quinn, nonostante abbia coronato il suo sogno d'amore con Carter, vorrà vendicarsi di Donna, che ha rovinato il suo matrimonio. Wyatt spingerà la madre a mantenere la calma.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 25 settembre 2023, alle ore 13.45, ci rivelano che Quinn non riuscirà a perdonare Donna per quello che ha fatto. La Fuller, nonostante il suo momento idilliaco con Carter, non dimenticherà lo smacco ricevuto dalla Logan e giurerà di vendicarsi. Wyatt spronerà la madre a lasciar perdere e a mantenere la calma ma senza grandi risultati. Intanto Pam e Charlie, felici per il ritorno di Donna alla Forrester, come padrona di casa, le daranno il bentornato.

Anticipazioni Beautiful: Quinn ed Eric pronti a firmare le carte del divorzio

La storia d’amore tra Quinn ed Eric è arrivata al capolinea. I due hanno deciso, di comune accordo, di lasciarsi e di firmare, il prima possibile, le carte del divorzio. Quinn cercherà però di non perdere certi privilegi, acquisiti in questi anni. La Fuller farà capire al marito di non essere disposta a lasciare il suo posto in azienda e di non vedersi scavallare, totalmente da Donna. Wyatt noterà nella madre una certa agitazione e capirà, subito, che in lei c’è desiderio di vendetta. Il ragazzo cercherà di calmare i bollenti spiriti della sua mamma ma lei avrà già in mente di affrontare la sua rivale.

Beautiful Anticipazioni: Quinn vuole vendicarsi di Donna

Quinn e Carter sono finalmente insieme ma nonostante l’amore abbia trionfato, la Fuller non è ancora del tutto soddisfatta. In lei continuerà a esserci un grande desiderio di vendetta contro Donna, colpevole di aver sedotto Eric e di averle soffiato il marito. La designer rivelerà al figlio di aver deciso di affrontare la Logan faccia a faccia, per dirgliene quattro e lo farà molto presto, sul tetto della Forrester Creations. Wyatt cercherà invano di farla ragionare e calmare.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Donna accolta con calore alla Forrester Creations

Donna tornerà alla Forrester Creations dopo essere stata cacciata da Quinn. Pam e Charlie saranno felicissimi di riabbracciarla e le diranno di essere molto contenti che lei torni a essere la signora Forrester. I due non nasconderanno di non aver mai tanto amato la Fuller e quindi di aver esultato dopo aver saputo del divorzio da Eric. Donna sarà molto grata per questa dimostrazione d’affetto e ringrazierà entrambi di cuore. Il suo sorriso però sarà cancellato dall’arrivo di Quinn, pronta ad affrontarla faccia a faccia.

