La Promessa Anticipazioni 25 settembre 2023: Cruz e Catalina alla resa dei conti

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 25 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Catalina e Cruz si troveranno faccia a faccia per la questione spilla.

Sorpresona per i fan de La Promessa. La Soap non sarà cancellata dai palinsesti di Canale5 ma andrà regolarmente in onda il 25 settembre 2023 e nei giorni seguenti. Decisione presa nelle ultime ore, che accontenta i telespettatori e fa continuare le vicende di Jana e Manuel, anche se in misura ridotta. L’appuntamento sarà breve, una mezza puntata delle solite in programma e sarà trasmesso dalle 16.40 circa alle 16.55. Scopriamo insieme cosa succederà nell’episodio in programma lunedì 25 settembre.

Anticipazioni La Promessa: Catalina furiosa

Catalina ha scoperto che Cruz ha venduto la spilla di sua madre ed è furiosa con lei. Quello che le ha raccontato, che ha trovato l’usuraio, ha dell’assurdo e lei vorrà vederci chiaro in questa faccenda e affrontare la sua matrigna. Il gioiello è un prezioso ricordo di sua madre e di certo non gliela lascerà passare. Quello che le dirà la marchesa la lascerà ancora di più senza parole ma soprattutto finirà per scatenare l’ira di Don Alonso.

La Promessa Anticipazioni: Cruz ammette di aver rubato la spilla

Catalina punterà il dito contro la sua matrigna e lei, senza farsi minimamente intimorire, affermerà di aver davvero fatto quello per cui è accusata. La donna rivelerà di aver dato a Petra il compito di portare la spilla dall’usuraio e di farsi dare del denaro in cambio. Il motivo? Voleva festeggiare in grande la sua festa di compleanno e il prezioso gioiello faceva proprio a caso suo. Catalina sgranerà gli occhi e non saprà davvero come trattenersi.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Don Alonso scopre che Cruz ha rubato la spilla

Catalina informerà suo padre dell’accaduto, convinta che la sua matrigna, questa volta, non la debba fare franca. Il marchese andrà su tutte le furie e causerà una pesante lite con sua moglie, che arriverà persino ad accusarlo di non amarla e forse di non averla mai amata, come Donna Carmen, la sua prima consorte e madre di Catalina.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.20 su Canale5.