Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 23 ottobre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 ottobre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 23 ottobre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.40 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 ottobre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 23 ottobre 2023 - Hope combinerà un vero pasticcio. La ragazza, galvanizzata dalla bella foto che ritrae Steffy e Finn finalmente riuniti, deciderà di postarne una lei, insieme a sua madre e suo padre. Peccato che i tre non solo siano nello stesso posto ma siano nell’ufficio direttivo della Forrester Creations. Ridge la vedrà e andrà su tutte le furie. Deciderà però di non dire nulla per non guastare il momento di felicità della figlia, che ha deciso di tornare a casa insieme a tutta la famiglia e si sta preparando per imbarcarsi sul jet, che riporterà tutti a Los Angeles. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 23 al 28 ottobre 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 23 ottobre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 23 ottobre 2023 - Demir può finalmente mettersi l'anima in pace: l'assassina dell'amata e compianta madre è morta. Il giovane, riconoscendone il merito a Zuleyha, colei la quale ha smascherato e messo all'angolo Behice, desidera ringraziare la moglie pubblicamente. Lo Yaman, allora, organizza una conferenza stampa per dimostrare quanto le è grato. Al termine di essa, l'imprenditore riceve un regalo inatteso da parte di Umit, la quale sta cominciando a nutrire un autentico sentimento nei suoi confronti, nonostante gli avvertimenti di Fikret. Grazie alla complicità della segretaria, Demir riesce a far credere all'Altun che il presente in questione glielo abbia mandato il signor Gazanfer... Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 23 al 28 ottobre 2023.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 ottobre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 23 ottobre 2023 -Don Romulo ancora alle prese con Don Gregorio e il suo segreto. Il nuovo maggiordomo continuerà ad accusare il suo collega di essere un assassino. Secondo il suo racconto, Don Romulo avrebbe ucciso suo fratello Mateo e, per questo, lui è arrivato alla tenuta. Vuole vendetta! Cosa succederà ora? Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 23 al 27 ottobre 2023.