La Promessa Anticipazioni 23 ottobre 2023: Gregorio gela Romulo!

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 23 ottobre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Don Gregorio e Don Romulo saranno ancora faccia a faccia. La vendetta è vicina?

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 23 ottobre 2023, alle ore 16.40, vedremo Don Romulo ancora alle prese con Don Gregorio e il suo segreto. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il nuovo maggiordomo continuerà ad accusare il suo collega di essere un assassino. Secondo il suo racconto, Don Romulo avrebbe ucciso suo fratello Mateo e, per questo, lui è arrivato alla tenuta. Vuole vendetta! Cosa succederà ora?

Anticipazioni La Promessa: Gregorio gela Romulo

Romulo ha deciso di affrontare Gregorio stanco di essere continuamente vessato da lui. Il maggiordomo è l’unica persona che il nuovo arrivato non ha smesso di pungolare e la cosa è davvero strana. Un odio profondo sembra pervaderlo ed era ora di scoprirne il perché. Gregorio ha così rivelato al suo collega la verità e lo ha fatto in un modo così gelido, da lasciare il buon domestico senza parole e con un interrogativo in testa. Chi è Mateo Castillo?

Anticipazioni La Promessa: Romulo ribatte. Non è un assassino!

Gregorio ha accusato Romulo di essere un assassino e di aver ucciso, tempo prima, suo fratello Mateo. Don Romulo ha però strabuzzato gli occhi. Non ha assassinato alcun vecchio domestico della tenuta e tantomeno una persona che si chiamasse Mateo. Anzi non ha alcuna idea di chi possa essere questo ragazzo, della quale morte è accusato e per cui sta scontando una pena e un odio, che non merita. Gregorio però non crederà alle sue scuse e alle sue spiegazioni e giurerà vendetta.

Trame e Anticipazioni: Come finirà tra Romulo e Gregorio?

Romulo continuerà a negare di essere un assassino e di aver ucciso Mateo. Gregorio però proseguirà nel non credergli e nel pensare che il maggiordomo voglia solo proteggersi, come ha fatto in tutti questi anni. La verità è che il buon Romulo non ha davvero mai conosciuto il Castillo e cercherà di tenersi alla larga dalla sete di vendetta del suo collega, fino a quando non avrà l’occasione di sbatterlo fuori dalla tenuta. Vi anticipiamo che questo accadrà presto e che c’entreranno Pia e la sua gravidanza.

