Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 23 ottobre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che dopo aver visto la foto di Finn e Steffy, Hope posterà un'immagine che la ritrae insieme a Brooke e Deacon, alla Forrester. Ridge andrà su tutte le furie!

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 23 ottobre 2023, alle ore 13.45, Hope combinerà un vero pasticcio. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza, galvanizzata dalla bella foto che ritrae Steffy e Finn finalmente riuniti, deciderà di postarne una lei, insieme a sua madre e suo padre. Peccato che i tre non solo siano nello stesso posto ma siano nell’ufficio direttivo della Forrester Creations. Ridge la vedrà e andrà su tutte le furie. Deciderà però di non dire nulla per non guastare il momento di felicità della figlia, che ha deciso di tornare a casa insieme a tutta la famiglia e si sta preparando per imbarcarsi sul jet, che riporterà tutti a Los Angeles.

Anticipazioni Beautiful: Taylor pubblica una foto di Steffy e Finn riuniti

Finn e Steffy sono pronti ad affrontare l’incubo Sheila. I due ragazzi hanno deciso di tornare a casa e di riprendere la loro vita da dove l’avevano lasciata. La loro felicità non sarà offuscata neanche dal peggiore dei loro pensieri. Taylor vorrà immortalare questo momento di serenità e rivelare a tutti che il destino ha finalmente sorriso a sua figlia. Scatterà una foto a Steffy e suo marito e la posterà sui suoi social. L’immagine verrà vista da Hope e Brooke, che saranno commosse dal bel quadretto.

Beautiful Anticipazioni: Hope scatta una foto a lei, Brooke e Deacon… e la posta!

Hope sarà galvanizzata dal bel momento che stanno vivendo Steffy e Finn e sarà felicissima di vedere Deacon fare capolino nell’ufficio della Forrester, per stare con lei. Lo Sharpe è stato chiamato dalla figlia, che gli ha assicurato che Ridge non è nei paraggi e che non potrà vederlo. Brooke rimarrà stupita nel trovare il suo ex in azienda ma cercherà di mantenere la calma. Peccato che Hope combini un vero disastro. La ragazza scatterà una bella foto a lei e ai suoi genitori. Niente di male o di sbagliato se l’avesse tenuta nella galleria del suo telefono. La stilista, poco prudentemente, la posterà, creando un vero e proprio scandalo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge è furioso. Brooke ora ha paura!

Brooke si renderà conto troppo tardi che Hope ha postato la foto con lei e Deacon insieme, per giunta alla Forrester Creations. La Logan sarà convinta che se Ridge la vedesse, andrebbe su tutte le furie. La loro relazione è ancora appesa a un filo a causa dello Sharpe e lo stilista ha ordinato che il barista non fosse mai e poi mai accolto in una delle sue proprietà. E in effetti le sue preoccupazioni si riveleranno esatte. Ridge vedrà la foto, anzi la vedrà Taylor e cercherà di non mostrargliela. Il Forrester però la costringerà a fargli vedere quello che ha trovato e non riuscirà a trattenere il suo sdegno. Manterrà la calma per non rovinare il momento di gioia di Steffy e i loro preparativi per tornare a casa. Ma una volta a Los Angeles cosa succederà? Affronterà Brooke? Vi anticipiamo che qualcos’altro sta per succedere in quel del Principato di Monaco. Il tradimento vendicativo è nell’aria!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.