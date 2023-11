Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 20 novembre

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 novembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 20 novembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.45 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 novembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 novembre 2023 - Thomas sarà scatenato più che mai. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Forrester ribadirà a Hope di non voler mollare la presa su suo figlio e di volerlo riprendere a vivere con sé. La Logan, preoccupata che il piccolo possa soffrire, tenterà di convincerlo a cambiare idea ma intanto dovrà cedere alla richiesta dell’ex compagno, di portare Douglas a casa di Eric, per un pigiama party padre e figlio. Intanto Brooke e Taylor continueranno a battibeccare sul futuro del nipote ma anche sulla loro situazione sentimentale con Ridge. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 20 novembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 20 novembre 2023 - Gaffur ha rischiato di morire nell'incendio appiccato da Fikret nelle stalle, Demir e Zuelyha decidono di permettergli di tornare a stare alla tenuta. Gulten, però, crede che sia il caso di avvisare prima Saniye, per evitare che si arrabbi. Dopodiché, lo Yaman e Fekeli passeggiano insieme davanti a tutta Cukurova, per dimostrare a tutti che ormai sono alleati... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 novembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 20 novembre 2023 - Lope e Catalina cominceranno a raccogliere i primi frutti del loro piano. Il cuoco e la marchesina avranno i primi proventi della vendita della confettura e saranno contenti di poter continuare questo business che sembra essere redditizio. Lope dovrà però anche occuparsi, insieme a Simona, di non far notare l’assenza di Candela, che si è allontanata dalla tenuta, per schiarirsi le idee. Nessuno però dovrà sapere il vero motivo per cui ha lasciato il lavoro. Qui la trama completa de La Promessa.

