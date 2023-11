Beautiful, Anticipazioni Puntata del 20 novembre 2023: Thomas non molla la presa su Douglas. Hope è in difficoltà!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 20 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che tra Thomas e Hope le cose si stanno facendo sempre più complesse. Il Forrester non molla la presa su Douglas e la Logan non intende indietreggiare.

Nella puntata di Beautiful in onda il 20 novembre 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Thomas sarà scatenato più che mai. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Forrester ribadirà a Hope di non voler mollare la presa su suo figlio e di volerlo riprendere a vivere con sé. La Logan, preoccupata che il piccolo possa soffrire, tenterà di convincerlo a cambiare idea ma intanto dovrà cedere alla richiesta dell’ex compagno, di portare Douglas a casa di Eric, per un pigiama party padre e figlio. Intanto Brooke e Taylor continueranno a battibeccare sul futuro del nipote ma anche sulla loro situazione sentimentale con Ridge.

Anticipazioni Beautiful: Thomas non molla la presa su Douglas

Hope è preoccupata per la salute di Douglas. Teme infatti che il bambino sia sconvolto da questi cambiamenti e soffra nel dover lasciare la casa in cui ha vissuto sino a ora con sua sorella. La Logan vorrebbe fermare il suo ex marito ma non vuole scatenare una guerra in famiglia, che finirebbe per peggiorare la situazione. Thomas è stato però chiaro e continuerà a esserlo: non intende rinunciare all’occasione di ricostruire un rapporto con suo figlio e riportarlo dalla sua vera famiglia. Per il Forrester è arrivato il momento di tornare a essere il padre presente e affettuoso, che era ai tempi in cui era ancora viva Caroline.

Beautiful Anticipazioni: Hope costretto a lasciare andare Douglas… per ora

Thomas è arrivato allo chalet per prendere Douglas e portarlo a Villa Forrester, dove lo aspetta una serata pigiama party con suo padre. Hope non ne sarà entusiasta e cercherà in ogni modo di fermare il compagno e di convincerlo a lasciare le cose così come stanno. Il Forrester insisterà e le dirà che una notte fuori casa, insieme a suo nonno, sua zia e suo padre, non farà male anzi; il piccolo si divertirà tantissimo. E in effetti Douglas mostrerà un grande entusiasmo per la serata che è stata organizzata per lui. Hope sarà costretta a cedere e a lasciare che suo figlio segua il padre… almeno stavolta.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke ricorda a Taylor che Ridge è suo marito

Brooke è partita all’attacco e ha raggiunto Taylor a casa di Steffy, per regolare i conti con lei e per spingerla a smettere di tramare contro le Logan. La Hayes le ha però ribadito di non aver complottato neanche un minuto contro Hope e sua madre ma di aver solo pensato al bene di suo figlio e a quello di suo nipote. Le due donne finiranno ovviamente per parlare di quanto successo a Montecarlo e di come Ridge si sia lasciato andare un po’ troppo alla commozione e all’entusiasmo. Brooke ricorderà alla sua rivale che il Forrester è suo marito e rimane tale anche se ci sono stati dei problemi tra loro. Insomma la guerra tra queste due signore di Beautiful sembra proprio non avere fine.

