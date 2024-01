Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 17 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 gennaio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 17 gennaio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.05 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 gennaio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 17 gennaio 2024 - Deacon incontrerà una sua vecchia conoscenza. Nikki Newmann, a Los Angeles per ritirare un vestito commissionato a Eric e Ridge, si recherà a Il Giardino per incontrare lo Sharpe e avere da lui dei documenti molto importanti. Sheila, nemica di Nikki, osserverà la cosa da lontano e rischierà di essere riconosciuta dalla sua antica rivale. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 15 al 20 gennaio 2024.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 17 gennaio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 17 gennaio 2024 - Lutfiye è determinata come non mai a scoprire che cosa sia realmente accaduto a Fekeli, e sa che potrebbe trovare tutte le risposte che sta cercando ad Isparta. Pertanto, la donna decide di recarvisi, e Saniye decide di accompagnarla. Mentre le due si mettono in viaggio, Sermin e Fusun discutono proprio della loro partenza. Le amiche stanno spettegolando, ed Abdulkadir tende l'orecchio per ascoltare che cosa stanno dicendo. Allora, il braccio destro di Hakan capisce che è il caso di mettersi sulle tracce di Lutfiye e della moglie di Gaffur per impedire loro di scoprire la verità sul decesso dell'uomo prima che sia troppo tardi! Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 15 al 21 gennaio 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 gennaio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 17 gennaio 2024 - grandi cambiamenti stanno per travolgere la tenuta. Non solo Cruz lascerà presto la sua casa per essere trasferita in manicomio, come promesso a Elisa, ma Petra e Pia si troveranno presto alla resa dei conti. Intanto in cucina, Simona e Candela – di nuovo amiche – esprimeranno un loro grande desiderio e tutti si adopereranno per aiutarle. Di cosa si tratterà? Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 15 al 19 gennaio 2024.