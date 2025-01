Beautiful: Steffy Forrester è la nuova Stephanie e Hope lo capirà a sue spese!

Anticipazioni TV

Steffy è sempre stata molto somigliante a sua nonna ma negli ultimi anni di messa in onda di Beautiful, è stato sempre più chiaro che sia diventata proprio come lei. Nella Soap sono ben chiare le sue intenzioni e la sua posizione, completamente contraria alle Logan, Hope per prima.

Tale madre tale figlia ma anche tale nonna tale nipote. Steffy Forrester sta sempre più somigliando alla sua amata nonnina Stephanie, di cui porta il nome e di cui sembra aver preso il posto nella lotta contro le Logan. La bella rampolla di Ridge ha dimostrato di essere più pronta a difendere la sua famiglia dagli attacchi di Hope e Brooke sia nelle puntate italiane di Beautiful che in quelle americane, in cui le trame hanno preso una piega davvero preoccupante. Ma vediamo insieme come è avvenuta questa trasformazione nella matriarca di casa Forrester.

Beautiful: Steffy erede di Stephanie

Come abbiamo fatto con Hope, che abbiamo definito la nuova Brooke Logan, anche per Steffy è arrivato il momento di essere proclamata la nuova matriarca di casa Forrester e la nuova Stephanie Forrester. La bella rampolla di Ridge ha dimostrato più di una volta di essere una donna determinata, volitiva e pronta alla guerra contro le Logan, esattamente come sua nonna. Esattamente come lei, la giovane non ha alcuna paura di tirare fuori unghie e denti per difendere la propria famiglia d’origine e quella che ha costruito con Finn. Per questo motivo si guarda le spalle da Sheila ma anche da Brooke e Hope, le Logan, nemiche giurate di una vita. Steffy è diventata l’erede perfetta di Stephanie ormai da tempo ma è nelle ultime puntate, sia italiane che americane, che è stato chiaro quanto la giovane somigli alla sua ava.

Beautiful: Steffy contro le Logan così come Stephanie

Steffy non ha mai sopportato la presenza di Brooke. Se si escludono i momenti della sua infanzia, in cui non era perfettamente consapevole di cosa stesse accadendo a suo padre, la ragazza ha sempre visto con sospetto e odio la Logan e la sua famiglia, considerando la sua matrigna così come sua figlia, delle arriviste e delle donne pronte a distruggere tutto. Con la scoperta delle ossessioni di Thomas per Hope e poi della relazione cominciata tra suo fratello e la sua sorellastra, le cose sono diventate ancora più difficili da gestire. Come sua nonna ha tirato fuori le armi per impedire che le biondissime donne mettessero lei e la sua famiglia nei guai e creassero più scompigli di quanto non ne abbiano già creato in passato.

Beautiful: Steffy è la nuova Stephanie come Hope è la nuova Brooke

Nelle puntate americane di Beautiful, Steffy ha ammesso – dopo anni – di aver subito un trauma in passato a causa della presenza di Brooke nella sua vita. La ragazza ha dichiarato di non poter perdonare la Logan per aver rovinato la sua famiglia ed essersi messa in mezzo nel matrimonio di sua madre e suo padre e di aver causato tanto dolore. E imperdonabile è anche il comportamento di Hope.

Nelle puntate italiane della Soap, Hope ha cominciato una relazione con Thomas e Steffy – già da tempo spaventata che questo potesse succedere – guarda tutto con sospetto, spaventata che l’instabilità emotiva della sua sorellastra, che ha ceduto a una passione che ha sempre rifuggito e che sembra avere una doppia personalità, possa creare danni a suo fratello. Nelle puntate americane invece la situazione è ancora più grave. L’attrazione di Hope verso Finn e il colpo di stato di Carter sostenuto dalla ragazza, hanno creato una spaccatura talmente grande tra le due ragazze, da riportarci indietro nel tempo e da farci ricordare la lunga guerra tra Stephanie e Brooke, durata per decenni e mai del tutto sfiorita.

Insomma Steffy e Hope ora si odiano più che mai e sono in guerra come tempo prima lo erano le loro madri e come, ancora peggio, lo erano la matriarca della Forrester e la bionda più famosa di Beautiful. Sì perché la rampolla di Ridge difende strenuamente la sua famiglia, con dichiarazioni di guerra come sua nonna mentre quella di Brooke continua a giustificare le sue azioni e i suoi pensieri, dichiarandosi l’unica parte offesa, esattamente come faceva sua madre.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.