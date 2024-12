Beautiful Anticipazioni Americane: È finita. Ridge e Steffy sono fuori dalla Forrester. Carter è il nuovo capo!

Anticipazioni TV

Brutte notizie per Ridge e Steffy. Nelle puntate americane di Beautiful, Carter è riuscito a fare il colpaccio e ora è ufficialmente a capo della Forrester Creations. Cosa sta succedendo negli episodi della Soap presto in arrivo anche su Canale5?

È finita, il colpo di stato di Carter è andato a buon fine. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che il Walton è riuscito nel suo intento e ha spodestato Ridge e Steffy dalla Forrester Creations. La sorte di padre e figlia, insieme a quella di Eric, è appesa a un filo e per loro comincerà il periodo più buio e difficile della loro vita. Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Niente da fare per Ridge e Steffy

Carter ha rifiutato l’accordo di Ridge e il Forrester si è convinto di riuscire a stracciare le carte che purtroppo lui e Steffy hanno firmato. Lo stilista ha chiamato Justin per dargli una mano, sicuro che il braccio destro di Bill sia in grado di ribaltare tutta la situazione. Peccato però che le cose non andranno come da lui previsto. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che l’avvocato ha confessato ai Forrester che i documenti sono più che validi e sono purtroppo stati depositati. Lui purtroppo non può fare molto, se non confermare loro che Carter Walton è ufficialmente il nuovo manager della LLC. Per Ridge e sua figlia è un colpo basso e durissimo, così come per Eric, furioso quanto loro per quello che sta succedendo all’azienda che ha fondato lui.

Carter prende il controllo della Forrester Creations nelle puntate americane di Beautiful

Ridge e Steffy hanno sperato sino all’ultimo che Justin riuscisse a risolvere la situazione ma purtroppo le cose hanno preso una piega molto diversa. Le carte che loro hanno firmato, in modo molto ingenuo e nonostante avessero visto qualcosa che non andava, sono valide e legali, per cui c’è poco da fare. Eric, messo al corrente di quanto sta succedendo, è andato su tutte le furie. Il Forrester senior si è trovato davanti a una realtà così dura e grave, da non riuscire nemmeno a crederci. Carter Walton ha fregato tutti e ora si può mettere in cattedra, a gestire la maison di moda come meglio crede e con chi meglio crede. È chiaro che il destino di Steffy sarà segnato e che Hope tornerà in pompa magna e sarà nel direttivo. Per quanto riguarda Ridge ci sarà una sorpresa.

Anticipazioni Americane puntate Beautiful: Carter vuole che Ridge lavori per lui

Le anticipazioni americane ci rivelano che la scena che si è svolta alla Forrester Creations è stata davvero assurda. Eric, furioso come non mai, ha ordinato a Carter di lasciare l’azienda ma lui, ora nuovo manager indiscusso, ha preso il suo posto alla scrivania del comando, ricordando a tutti che ora è lui il nuovo direttore della maison di moda. Ma oltre al danno anche la beffa. Sì perché il ragazzo ha espresso il desiderio di avere Ridge al suo fianco come capo designer delle collezioni Forrester Creations, che verranno scelte da lui.

Ridge ha sgranato gli occhi dalla sorpresa e con lui pure Steffy ed Eric mentre Brooke, a casa di Hope, sta per scoprire che sua figlia e il suo nuovo compagno non si sono fermati e hanno fatto in modo di avere il comando per ripicca, per vendetta e per tornaconto personale. La situazione ora è davvero molto grave.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.