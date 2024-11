Beautiful: Phoebe torna nelle puntate americane della Soap? Steffy riabbraccerà la sua gemella?

Anticipazioni TV

Steffy riabbraccerà la sua gemella? Possibile che nelle puntate americane di Beautiful torni Phoebe? Ecco cosa potrebbe succedere negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

E se vi dicessimo che c’è la possibilità che Phoebe Forrester torni nelle puntate americane di Beautiful? Siamo certi che i fan della Soap leggendo questa frase diranno “ma non è possibile, è morta” e noi vi diamo ragione anche se, come abbiamo detto, una possibilità c’è sebbene sia molto remota. Si tratterebbe di una resurrezione stile Taylor e non sarebbe quindi qualcosa di nuovo nelle vite dei Forrester e questo dubbio serpeggia sul web e noi vogliamo crederci, un po’ come Fox Mulder di X – Files, con suo poster che recitava “I Want to Believe”, ovvero “Voglio crederci”.

Beautiful: Phoebe torna nelle puntate americane della Soap

Ci vogliamo credere perché sarebbe un vero shock e sarebbe pure adatto alle trame attualmente in onda della Soap, negli Stati Uniti. Taylor ha riallineato i suoi chakra, curandosi dalla sindrome del cuore infranto, rotto non solo a causa dei tradimenti di Ridge ma anche dal fatto di non aver superato, insieme al suo innamorato, la morte della loro figlia. E Steffy sicuramente cercherà di connettersi con sua madre e con la sua curatrice, anche lei particolarmente colpita dalla scomparsa di sua sorella, per giunta gemella. Ma possibile che davvero Phoebe possa comparire? E se sì, sarà viva o sarà solo un sogno?

Beautiful: nelle puntate americane della Soap tutto può succedere

Nelle puntate americane di Beautiful si parla molto spesso di Phoebe e di solito quando si parla di un personaggio non è mai un caso. È quindi possibile che possa esserci l’apparizione della gemella di Steffy ma non sappiamo se da viva o come spirito o in sogno. Dopo che abbiamo visto Stephanie comparire davanti a Eric e dopo che abbiamo visto Taylor resuscitare più volte e Sheila sfuggire al signore con la falce come fosse la sua più grande amica, bé pure questa situazione non è da escludere. Anche se abbiamo l’idea che possa essere più un fantasma che una persona in carne e ossa.

Beautiful: Steffy e Taylor rivedono Phoebe nelle puntate della Soap presto in arrivo negli USA

La svolta filosofica orientale di Taylor e Ridge non è sicuramente un caso e Jacqueline MacInnes Wood, interprete di Steffy, in una recente intervista ha ammesso di pensare con entusiasmo al ritorno di Phoebe. Come abbiamo detto prima, pensiamo che la ragazza potrebbe davvero tornare ma come fantasma o come visione in un sogno. Insomma per chi la interpreterà – non è detto che sia MacKenzie Mauzy, l’attrice che per ultima le ha dato le sembianze – potrebbe essere una comparsata, una guest star di una puntata o massimo due. Certo la prospettiva di rivedere la gemella di Steffy accanto a lei e vedere le sorelle Forrester unite contro Hope e Brooke, è molto interessante ma forse questa alleanza la figlia di Taylor potrebbe stipularla con Ivy, veramente presente alla Forrester, viva e vegeta.

