Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge di nuovo tra le braccia di Taylor. Brooke è in pericolo?

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Ridge non vuole abbandonare Taylor, non dopo aver scoperto che la sua ex moglie soffre della sindrome del cuore spezzato. La Hayes non vuole dire nulla e lo stilista rischia di creare un grande problema tra lui e Brooke. Ecco cosa sta succedendo nella Soap, da noi in onda su Canale5.

Taylor è tornata a Los Angeles e stavolta la sua presenza in città potrebbe definitivamente allontanare Ridge da Brooke… e per un motivo inaspettato. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Hayes ha scoperto di non essere in fin di vita ma di essere comunque malata. La dottoressa ha contratto la sindrome del cuore infranto e Ridge ha cominciato a sentirsi profondamente in colpa nei suoi confronti e ha deciso non solo di mantenere il segreto della sua diagnosi – e del suo male – ma anche di starle vicino e di farla sentire finalmente di nuovo in famiglia. Ma la sua costante preoccupazione per l’ex moglie potrebbe creare una grossa spaccatura tra lui e Brooke, che già si sente minacciata dal ritorno della sua storia rivale.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge pronto ad aiutare Taylor a ogni costo

Taylor e Ridge sono sconvolti. I due hanno scoperto che la Hayes non ha un’insufficienza cardiaca ma soffre della sindrome del cuore infranto. Nonostante la diagnosi non sia tremenda come immaginato, la psichiatra deve stare attenta e rischia comunque di peggiorare le sue condizioni di salute, talmente tanto da lasciare questo mondo. Lo stilista si è sentito in colpa; sa infatti che una buona parte di responsabilità va imputata a lui e al triangolo amoroso che per anni lui, Taylor e Brooke hanno tenuto in piedi. Per questo e per l’affetto che prova per la sua ex, il designer ha deciso di starle accanto e di non lasciarla mai più sola. Questo però sta già provocando e provocherà ancora, grande tensione con Brooke.

Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge tiene segreta la malattia di Taylor ma Brooke e Steffy intuiscono qualcosa…

Ridge ha deciso che non lascerà mai più da sola Taylor e farà in modo che lei si senta di nuovo in famiglia. La psichiatra gli ha fatto promettere di tenere per sé la sua condizione e di non dire a nessuno, nemmeno a Brooke, quanto le hanno diagnosticato. La dottoressa non vuole che si sappia che soffre di cuore spezzato e che qualcuno possa provare per lei compassione o persino fastidio. Lo stilista ha accettato di non farsi sfuggire nulla ma con il suo comportamento – è sempre pronto a correre dalla sua ex moglie a ogni sua chiamata – ha cominciato a mettere in allarme sia Steffy che Brooke. La Forrester è felice che suo padre stia accanto alla sua mamma e si augura che lei rimanga per sempre a Los Angeles, accanto alla sua famiglia, ma ha anche compreso che qualcosa non va. È certa che i suoi genitori le stiano nascondendo qualche segreto ma al momento non vuole indagare più a fondo, speranzosa che i due stiano solo recuperando il tempo perso e si stiano riavvicinando.

Brooke invece ha cominciato a innervosirsi. Sebbene non veda nulla di male nel ritorno di Taylor a Los Angeles e capisca che la donna deve stare accanto alla sua famiglia, inizierà a non sopportare più che Ridge corra così tanto velocemente dalla sua ex moglie e sarà portata a pensare che la sua rivale stia guadagnando di nuovo terreno.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke e Ridge al capolinea?

Ridge ha promesso a Taylor di non dire nulla sulle sue condizioni di salute e per questo motivo non potrà spiegare a Brooke il vero motivo per cui corre dalla sua ex moglie, ogni volta che lei lo chiama. La Logan finirà sicuramente per fraintendere e per armarsi contro la sua nemica, scatenando di nuovo una guerra tra di loro, che stavolta potrebbe riservare un finale piuttosto complicato da risolvere. Potrebbe infatti succedere che la Hayes cavalchi l’onda e faccia in modo che lo stilista torni da lei oppure potrebbe decidere di affrontare la bionda e di dirle tutta la verità, mettendola però in grande difficoltà e costringendola a farsi da parte per non peggiorare le sue condizioni di salute e portarla persino alla morte.

Non siamo sicuri che tra le due signore Forrester ci sarà un chiarimento e crediamo che in stile Beautiful, le cose diventeranno più complicate del previsto. E potrebbe anche succedere, lo aggiungiamo, che una volta scoperto da tutti che Taylor soffre della sindrome del cuore spezzato, i suoi figli – Steffy in pole position – accusino le Logan di aver rovinato la loro madre e di averla fatta ammalare… e là si scatenerebbe il panico, quello vero! Succederà? Non vediamo l’ora di scoprirlo e di raccontarvi tutto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.