Beautiful non va in onda sabato 6 maggio 2023: ecco perché e cosa ci sarà al suo posto su Canale5

Salta la puntata di Beautiful del 6 maggio 2023. La Soap non va in onda su Canale5. Scopriamo insieme cosa ci sarà al suo posto e quando tornerà.

Cambio di programmazione speciale su Canale5. Sabato, 6 maggio 2023, non sarà trasmesso il consueto lungo appuntamento con Beautiful. La Soap verrà messa in pausa per lasciare spazio alla diretta dell'Incoronazione di Re Carlo III.

Beautiful: salta l'appuntamento con la Soap per l'Incoronazione di Re Carlo III

Come era successo lo scorso settembre 2022 per i funerali della Regina Elisabetta II, la programmazione di Canale5 subirà dei cambiamenti per far posto alla diretta di uno degli eventi più importanti della storia. Beautiful non sarà trasmesso per lasciare spazio alla cerimonia di Incoronazione di Re Carlo III. Una festa, annunciata ormai da tempo, che avrà luogo il 6 maggio 2023 e la cui diretta comincerà all'incirca alle 11.00 con un lungo speciale di Verissimo. La Soap sarà quindi “sacrificata” per l'evento mediatico londinese ma tornerà a farci compagnia domenica, al solito orario delle 13.45 con due episodi.

Cambio programmazione Canale5: ecco quale sarà il palinsesto del 6 maggio 2023

Il palinsesto di Canale5 cambierà nella tarda mattina, fino al pomeriggio inoltrato del 6 maggio 2023. La diretta della cerimonia di Incoronazione di Re Carlo III comincerà alle ore 11.00 circa, con un speciale Verissimo, in collegamento con Londra, esattamente come successo con il matrimonio di William e Kate, Harry e Meghan e per i funerali della Regina Elisabetta II. Il tutto durerà sino alle 16.00 circa, per poi lasciare spazio a una sola puntata di Terra Amara. Beautiful, come detto, non verrà trasmesso mentre per la Soap turca ci sarà una sola puntata, rispetto alle tre di solito previste per il sabato. La consueta programmazione tornerà domenica 7 maggio 2023 e non sono previsti, per ora, ulteriori spostamenti.

Beautiful Anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata del 7 maggio 2023

Nella puntata di Beautiful che vedremo il 7 maggio 2023, alle ore 13.45 su Canale5, vedremo Steffy e Thomas continuare a insistere con il loro padre, affinché archivi la sua storia con Brooke. Taylor, chiamata in ufficio dalla figlia, riporterà i suoi ragazzi all'ordine, pregandoli di rispettare il momento particolare che sta vivendo il Forrester. Intanto Hope cercherà di consolare sua madre e penserà di intervenire, spingendo Deacon a parlare con Ridge e convincerlo che la Logan ami solo lui e che il loro incontro sia stato un errore. Intanto Paris convincerà Carter a lasciarla rimanere da lui e a cedere al suo fascino mentre Sheila si preparerà ad affrontare Brooke e insultarla pesantemente.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.