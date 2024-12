Beautiful, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 31 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5, Beautiful, My Home My Destiny, e quella di Rete 4, La Promessa, per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 31 dicembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 31 dicembre 2024, le prime due su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 16.10, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel. Attenzione! Ricordiamo che eccezionalmente per questa settimana di Capodanno, Endless Love non andrà in onda, mentre Beautiful andrà in onda in replica e My Home My Destiny verrà trasmesso in anticipo rispetto al solito.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata in replica di oggi 31 dicembre 2024

Nella puntata in replica di Beautiful di oggi - 31 dicembre 2024 - Finn esprimerà a Steffy la sua perplessità riguardo a Liam. Il Finnegan confesserà di essere molto preoccupato per la sua famiglia e di avere il timore che lo Spencer, ora che ha deciso di separarsi da Hope, possa in qualche modo tornare all’attacco con sua moglie. Steffy non potrà certamente dirgli dei baci che il suo ex marito le ha scoccato sia a Roma che a Los Angeles ma cercherà di rassicurarlo, promettendogli che niente e nessuno si metterà tra di loro. Dopo quanto hanno vissuto, sono diventati forti... Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025.

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 31 dicembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 31 dicembre 2024 - Zeynep e Baris riportano Benal a casa, e tutte le donne l'accolgono a braccia aperte. Nermin le propone addirittura di trasferirsi da loro e di riprendere il suo lavoro da infermiera. Intanto, Mehdi parla con Cengiz per fargli sapere di non voler più lavorare per lui. Allora, Cengiz minaccia di fare del male ad una persona che ama, se non gli restituirà il prestito nel momento esatto in cui lascerà il lavoro. Convinto della sua decisione, l'ex meccanico rincasa e dice a Cemile e Nuh di fare i bagagli: i tre si trasferiscono in una casa in affitto, e vengono subito raggiunti da Meto che chiede la restituzione del prestito... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 28 dicembre 2024 al 4 gennaio 2025.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 31 dicembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 31 dicembre 2024 - vedremo Jimena affrontare duramente tutta la sua famiglia e confessare tutta la sua frustrazione e il suo rancore. Al culmine della sua tristezza, la giovane si getterà dalla balaustra della grande scalinata di casa dei Lujàn. Le sue condizioni saranno gravissime. Intanto Pelayo sarà sconvolto dalla decisione di Catalina di rinviare le loro nozze mentre Don Romulo informerà Pia dell’arrivo di un nuovo maggiordomo, il suo amico Ricardo Pellicer. Tra Martina e sua madre il rapporto sarà sempre più teso mentre tra Ayala e Margarita scoccherà un bacio.... Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025 .