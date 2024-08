Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 17 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 agosto 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa, che andranno in onda oggi, 17 agosto 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, in seguito, alle 14.30 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 agosto 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 17 agosto 2024 - Taylor e Brooke si confronteranno su Ridge. Le due amiche cercheranno di capire cosa fare ora che il loro ex è tornato e ha spiegato di essersi allontanato solo per salvare la famiglia da Sheila. Intanto lo stilista spiegherà a Steffy e Finn tutto quello che lui e Bill hanno fatto e i tre cercheranno di capire cosa fare ora che la Carter è fuori pericolo e sta per essere trasferita in cella. Liam invece si concentrerà su Thomas e sul suo ritorno alla Forrester Creations. Lo Spencer non sarà per nulla contento che sua moglie stia così tanto tempo in compagnia del suo rivale e si preoccuperà che il ragazzo possa tornare a essere ossessionato da sua moglie. A nulla varranno le rassicurazioni di Wyatt, che lo spingerà a fidarsi. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'11 al 17 agosto 2024.

My Home My Destiny 2: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 17 agosto 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 17 agosto 2024 - Nermin è a dir poco preoccupata. La donna ha scoperto che Mehdi stava aspettando Zeynep fuori dall'ufficio di sera, ed ora ha il forte timore che l'ex genero possa fare del male alla sua "bambina". Pertanto, Nermin sta chiedendo al signor Baris di convincere Zeynep a troncare di netto qualsiasi tipo di rapporto con Mehdi. L'avvocato le assicura che parlerà con la sua collaboratrice, ed in più che bloccherà i fondi in utilizzo ad Ekrem. Intanto, Sultan ed Emine stanno portando allegramente a termine il loro primo lavoro di catering, specialmente grazie all'aiuto di Sakine. Purtroppo, un brutto imprevisto è dietro l'angolo... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 agosto giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 17 agosto 2024 - Catalina si troverà nei guai. La marchesina rischierà di essere brutalmente assalita da Jimena, ormai fuori di testa e pronta a prendersi la sua vendetta contro chiunque abbia ostacolato la sua relazione con Manuel. La figlia di Don Alonso, senza neanche accorgersi di essere sotto tiro, riuscirà a scappare alle grinfie della cognata grazie all’arrivo di Martina, che busserà alla porta nel momento opportuno. Intanto Feliciano non saprà come comportarsi dopo la rivelazione di Petra mentre Jana e Maria saranno molto spaventate da Valentin, che si è introdotto nella loro stanza. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal'11 al 17 agosto 2024.