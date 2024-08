Beautiful, Anticipazioni Puntata del 17 agosto 2024: Liam tiene d'occhio Thomas. Il Forrester è troppo vicino a Hope!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 17 agosto 2024 su Canale5. Nell’episodio della Soap Liam geloso di Thomas. Lo Spencer lo deve tenere d'occhio.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate della Soap, in onda su Canale5 il 17 agosto 2024, alle ore 13.50, Taylor e Brooke si confronteranno su Ridge. Le due amiche cercheranno di capire cosa fare ora che il loro ex è tornato e ha spiegato di essersi allontanato solo per salvare la famiglia da Sheila. Intanto lo stilista spiegherà a Steffy e Finn tutto quello che lui e Bill hanno fatto e i tre cercheranno di capire cosa fare ora che la Carter è fuori pericolo e sta per essere trasferita in cella. Liam invece si concentrerà su Thomas e sul suo ritorno alla Forrester Creations. Lo Spencer non sarà per nulla contento che sua moglie stia così tanto tempo in compagnia del suo rivale e si preoccuperà che il ragazzo possa tornare a essere ossessionato da sua moglie. A nulla varranno le rassicurazioni di Wyatt, che lo spingerà a fidarsi.

Beautiful Anticipazioni: Taylor e Brooke pronte ad affrontare, insieme, il ritorno di Ridge

Ridge e Bill sono usciti allo scoperto e lo Spencer è considerato un eroe. Il Forrester è contento che il suo rivale di una vita sia stato pronto a mettere da parte la loro eterna guerra per dedicarsi a un bene comune ma è soprattutto felice di essere potuto tornare a casa, con Sheila Carter finalmente consegnata alla giustizia. Il suo ritorno ha però scombussolato sia Taylor che Brooke. Entrambe si erano convinte che il loro ex marito si fosse allontanato da Los Angeles, incapace di affrontarle tutte e due insieme ma ora che hanno scoperto il vero motivo che lo ha tenuto lontano, le cose cambiano.

Brooke e Taylor sanno di essere legate a Ridge da sentimenti forti e di dover capire come comportarsi entrambe con lui, per non rovinare la loro amicizia. Si troveranno quindi a confrontarsi sulle novità appena emerse e decideranno di preservare il loro rapporto e di non fare, nessuna, un passo avanti con lo stilista. Le due faranno un patto ma purtroppo le cose potrebbero sfuggire presto di mano.

Anticipazioni Beautiful: Thomas e Hope sempre più vicini

Thomas è tornato a lavorare alla Forrester Creations e il suo contributo alla Hope for the Future comincia a dare i suoi primi frutti. Le vendite sono di nuovo schizzate e Hope non potrebbe essere più felice. La ragazza dovrà ammettere a se stessa di aver fatto bene a superare le sue remore e a permettere che lo stilista le dimostrasse, sul campo, di essere cambiato. La Logan apprezzerà il suo aiuto ma soprattutto il suo nuovo comportamento, rispettoso e professionale. Sarà anche fiera di lui per il suo atteggiamento propositivo e affettuoso con Douglas. Il piccolo è tornato a sorridere e a essere sereno ed è tutto merito del grande cambiamento che entrambi hanno saputo fare. Peccato che di questa situazione Liam non sia per nulla soddisfatto. Lo Spencer si sentirà sempre più minacciato dalla presenza del figlio di Ridge, che passa troppo tempo con sua moglie.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam tiene d’occhio Thomas

Liam non è stato d’accordo sin dall’inizio con la scelta di Hope di dare un’opportunità a Thomas. Lo Spencer avrebbe voluto che sua moglie si tenesse lontana da lui e che, pur di non darla vinta allo stilista, rinunciasse persino alla sua linea. Ma, davanti alla determinazione della Logan ha dovuto fare un passo indietro. Le cose però cominceranno a non piacergli per nulla. Vendendo quanto tempo la sua consorte passa in azienda con il suo rivale, il ragazzo ricomincerà a essere nervoso e dubbioso. Avrà paura che Thomas riprenda a essere ossessionato da Hope e che costituisca ancora un problema per il loro matrimonio e per la loro famiglia. Il giovane ne parlerà con Wyatt, che lo spronerà a fidarsi e non fare qualche colpo di testa ma lui non riuscirà ad accogliere questi suggerimenti e riprenderà a osservare, da vicino, il figlio di Ridge. Questo suo atteggiamento finirà però per infastidire la madre di sua figlia, che si sentirà braccata e controllata. Intanto Ridge racconterà a Steffy e Finn i dettagli del suo piano per incastrare Sheila e il dottore gli confesserà di aver salvato la Carter e di non aver voluto lasciarla morire.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'11 al 17 agosto 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.