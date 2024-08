My Home My Destiny 2 Anticipazioni 17 agosto 2024, Mehdi in ospedale: è stato aggerdito!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 17 agosto 2024 su Canale 5: Zeynep trova Mehdi privo di sensi; quest'ultimo ha subito una violenta aggressione e deve essere trasportato subito in ospedale!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 agosto 2024, alle 14:30, Zeynep trova Mehdi riverso a terra nel suo negozio: è privo di sensi, e chiaramente è stato vittima di un'aggressione. Il meccanico, allora, viene trasportato d'urgenza in ospedale, ma sta bene. La giovane decide di restargli accanto. In un momento in cui Zeynep si allontana, Mehdi controlla il suo telefono e scopre uno scambio di messaggi tra lei ed il signor Baris in cui quest'ultimo le dà appuntamento in un hotel di un quartiere di Istanbul. Lui è talmente tanto sospettoso e nervoso che la pedina a sua insaputa. Intanto, Nermin è preoccupata, tanto che chiede a Baris di convincere Zeynep a troncare di netto ogni rapporto con Mehdi. L'avvocato le dice che le parlerà, ed in più bloccherà i fondi in utilizzo ad Ekrem. Sultan ed Emine, invece, portano a termine il loro primo lavoro di catering, ma solo grazie all'aiuto di Sakine...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi in ospedale!

Zeynep sta per fare una scoperta sconvolgente. La giovane ha appena deciso di respingere - di nuovo - Mehdi, il quale, dopo averle rubato un bacio, era certo che avrebbe accettato di vederlo, ma, appunto, si sbagliava di grosso. Ora, Zeynep sta per trovare Mehdi riverso a terra nel suo negozio. L'uomo è privo di sensi, e chiaramente è stato vittima di un'aggressione. Ma chi sarà stato a ridurlo così? L'avvocato, temendo il peggio, allerta immediatamente i soccorsi; Mehdi viene trasportato d'urgenza in ospedale, ma, per fortuna, le sue condizioni sono stabili...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi pedina Zeynep e Baris...

Zeynep non se la sente di lasciare Mehdi da solo, e così decide di restargli accanto. Approfittando di un momento in cui la ragazza si allontana, lui, geloso, decide di controllarle il telefono; in questo modo, Mehdi scopre uno scambio di messaggi tra lei ed il signor Baris, il quale le dà appuntamento in un hotel di un quartiere di Istanbul. Il meccanico sembra furioso. Sospettoso e nervoso come poche altre volte, Mehdi si mette in testa di scoprire se ci sia qualcosa tra loro pedinando Zeynep senza che lei se ne accorga...

Nermin è preoccupata, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 17 agosto 2024

Nermin è a dir poco preoccupata. La donna ha scoperto che Mehdi stava aspettando Zeynep fuori dall'ufficio di sera, ed ora ha il forte timore che l'ex genero possa fare del male alla sua "bambina". Pertanto, Nermin sta chiedendo al signor Baris di convincere Zeynep a troncare di netto qualsiasi tipo di rapporto con Mehdi. L'avvocato le assicura che parlerà con la sua collaboratrice, ed in più che bloccherà i fondi in utilizzo ad Ekrem. Intanto, Sultan ed Emine stanno portando allegramente a termine il loro primo lavoro di catering, specialmente grazie all'aiuto di Sakine. Purtroppo, un brutto imprevisto è dietro l'angolo...

My Home My Destiny va in onda sabato e domenica su Canale5 a partire dalle 14.30.