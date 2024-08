Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 11 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 agosto 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa, che andranno in onda oggi, 11 agosto 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, in seguito, alle 14.30 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 agosto 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 11 agosto 2024 - Deacon non solo non aiuterà Sheila a fuggire e non la seguirà ma la consegnerà agli agenti. Si scoprirà che lo Sharpe ha avvertito Bill e Ridge e che ha deciso di consegnare l’amata agli agenti per chiudere un capitolo doloroso della storia di tutti. La rossa si troverà braccata e senza via di scampo o almeno così crederà Baker. La criminale proverà ancora a lottare per ottenere la sua libertà ma forse stavolta per lei sarà arrivata davvero la fine. Qui la trama completa di Beautiful.

My Home My Destiny 2: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 11 agosto 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 11 agosto 2024 - Mehdi si è presentato al matrimonio di Nuh e Cemile per fare i suoi auguri agli sposi, ma anche per rivedere Zeynep. Lui non si è ancora rassegnato alla fine della loro storia d'amore, essendone ancora follemente innamorato. Pertanto, dopo aver tentato di convincerla in ogni modo a tornare a casa, Mehdi è addirittura arrivato a rubarle un bacio. Tuttavia, l'unica ad essere felice di questa iniziativa sembrava Sakine, la quale continua a sperare che la figlia torni insieme all'ex marito. Ora, alla luce di ciò che è successo, Mehdi è sempre più convinto che tra lui e Zeynep non sia finita; quindi, le scrive un messaggio in cui le chiede di vedersi, ma l'amata rifiuta... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 agosto giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 11 agosto 2024 - Manuel sempre più deciso a tagliare i ponti con Jimena. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il marchese non tollererà più la presenza della moglie accanto a lui e non sopporterà i suoi tentativi di ricucire il loro rapporto. Quando poi scoprirà che per colpa sua non ha ricevuto l’invito a una competizione con gli aeroplani, scoppierà completamente e finirà per avere un’altra discussione con lei. Cruz interverrà per sgridare il figlio e per spronarlo a non trattare così la consorte ma lui, ormai saturo, le dirà di non voler più la sua vita rovinata dalla marchesina, che ha dovuto sposare per forza. Margarita, venuta a conoscenza di questa discussione, si farà avanti con un suggerimento per il nipote. Intanto alla tenuta arriverà Valentin, un giovane amico di Antonio, figlio di Simona. Il ragazzo si fermerà a La Promessa per un po’ di tempo e per pagarsi vitto e alloggio lavorerà per i Lujàn. Pelayo toglierà alla servitù le chiavi del magazzino dove sono sistemate le marmellate e le consegnerà a Jeronimo. Questa mossa non piacerà né ai domestici né a Catalina, che chiederà spiegazioni al conte. La marchesina si occuperà anche di Martina, sempre più pallida e provata. La ragazza consiglierà alla cugina di farsi visitare da Abel.Qui la trama completa de La Promessa.

