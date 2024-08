Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 4 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 agosto 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa, che andranno in onda oggi, 4 agosto 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, in seguito, alle 14.30 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 agosto 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 agosto 2024 - Sheila tornerà alla Villa e metterà Bill in difficoltà. La Carter gli rivelerà di essere molto stupita e pure contenta della sua proposta di matrimonio ma di avere il sentore che lui non faccia sul serio e che la stia ingannando. Lo Spencer dovrà usare tutta la sua astuzia e fare ricorso al suo sangue freddo per far sì che la rossa cada nella sua trappola e sarà costretto a giurare di amarla molto più di quanto mai abbia fatto con Brooke e Katie. Ma questo giuramento basterà a convincere la scaltra rossa e farla capitolare? Qui la trama completa di Beautiful.

My Home My Destiny 2: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 4 agosto 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 4 agosto 2024 - si avvicina il giorno delle nozze tra Cemile e Nuh. Gli sposi sono felici come non mai, e lo stesso si può dire dei loro amici. Sultan ed Emine, inoltre, si stanno dedicando anima e corpo alla preparazione, poiché vogliono che questa giornata sia memorabile. Purtroppo, però, accadrà qualcosa che non avrebbero potuto né prevedere né controllare: la maggior parte degli invitati non si presenteranno per non far indispettire Mehdi, contrario al matrimonio. Tuttavia, al termine della cerimonia, il meccanico si presenterà e, dopo aver ballato con Zeynep, si avvicinerà a Cemile per darle la sua benedizione e farle gli auguri... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 agosto giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 4 agosto 2024 - Maria riuscirà a farsi rivelare tutta la verità da Jana. La cameriera confesserà alla sua amica di essere fuggita con Manuel, a bordo del suo aereo. Maria sarà contenta e preoccupata allo stesso tempo e prometterà di mantenere questo segreto. Intanto Mercedes cercherà di convincere Manuel a trasferirsi nel loro palazzo insieme a Jimena ma il marchese si rifiuterà. La duchessa, ormai convinta che il matrimonio di sua figlia sia in crisi e che non ci sia nulla da fare, farà preparare i bagagli per andarsene. Pelayo chiederà a Catalina il permesso di invitare alla tenuta il suo valletto, Jeronimo, mentre Mauro troverà un altro fazzoletto sporco di sangue e stavolta troverà il coraggio di affrontare Don Romulo e di chiedergli della sua salute. Qui la trama completa de La Promessa.

