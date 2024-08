Beautiful, Anticipazioni Puntata del 4 agosto 2024: Sheila mette Bill in difficoltà

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 4 agosto 2024 su Canale5. Nell’episodio della Soap vedremo Sheila mettere in dubbio i sentimenti di Bill. Lo Spencer dovrà fare ricordo a tutte le sue arti persuasive.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 4 agosto 2024, alle ore 14.10, Sheila tornerà alla Villa e metterà Bill in difficoltà. La Carter gli rivelerà di essere molto stupita e pure contenta della sua proposta di matrimonio ma di avere il sentore che lui non faccia sul serio e che la stia ingannando. Lo Spencer dovrà usare tutta la sua astuzia e fare ricorso al suo sangue freddo per far sì che la rossa cada nella sua trappola e sarà costretto a giurare di amarla molto più di quanto mai abbia fatto con Brooke e Katie. Ma questo giuramento basterà a convincere la scaltra rossa e farla capitolare?

Beautiful Anticipazioni: Sheila ancora non si fida di Bill

Sheila è corsa da Deacon subito dopo la proposta di matrimonio di Bill. La Carter ha confidato al padre di Hope di essere molto stupita per la decisione dello Spencer e di essere da una parte felice e dall’altra molto tesa. La rossa ha confessato al suo vero amato di non fidarsi totalmente del magnate ma lo Sharpe le ha consigliato di buttarsi e di cogliere questa occasione al volo, soprattutto perché lui non le potrà mai dare quello che desidera. Bill Spencer è disposto ad amarla e a renderla felice e lei non dovrebbe perdere questa grande spinta per un futuro radioso e soprattutto da donna libera. Dollar Bill, con il suo potere, saprà sicuramente proteggerla da ogni cosa.

Anticipazioni Beautiful: Sheila torna a Villa Spencer e mette Bill in difficoltà

Seguendo i consigli di Deacon, Sheila tornerà a Villa Spencer e ringrazierà Bill per la proposta di nozze ma anche per la sorpresa romantica che le farà trovare a casa. Lo Spencer illuminerà il salotto con le candele e farà trovare una bella atmosfera alla compagna, certo di avere da lei una risposta positiva. Ma la Carter ancora non si fida e pungolerà il compagno con molte domande. La donna gli chiederà soprattutto se faccia sul serio o se abbia qualche altro piano in mente, intuendo – purtroppo per il magnate – che qualcosa non quadri. Il padre di Liam e Wyatt dovrà inventarsi qualcosa per convincerla e in fretta.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Bill rivela a Sheila che lei è la donna della sua vita

Bill escogiterà un modo per convincere Sheila della bontà delle sue azioni. Lo Spencer le dirà di capire perché lei non si fidi e le confesserà di essersi sentito esattamente in questo modo per tutta la vita, sino a quando non l’ha incontrata. Dollar Bill dirà alla rossa di provare per lei un amore incredibile, più forte di quello che ha provato per Katie e Brooke, soprattutto perché entrambe le donne non hanno mai creduto in lui e non lo hanno mai apprezzato come Sheila Carter ha fatto in così poco tempo. Insomma il padre di Liam tirerà fuori l’asso nella manica e lodando la donna non solo la spingerà a credere di volerla sposare così in fretta perché innamorato pazzo ma anche di crederla l’unica persona in grado di farlo felice, ora e per sempre. La criminale abboccherà?

