Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 21 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 luglio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa, che andranno in onda oggi, 21 luglio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, in seguito, alle 14.30 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 luglio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 luglio 2024 - Liam sarà certo di aver convinto Hope a non riassumere Thomas ma le cose non stanno andando come da lui previsto. Lo Spencer confiderà a Wyatt di essere molto contento che sua moglie gli abbia dato retta e che abbia capito la pericolosità del Forrester ma purtroppo il ragazzo dovrà presto ricredersi. Mentre lui sarà in compagnia del fratello, Hope riaccoglierà il figlio di Ridge nella sua squadra, pronta a cominciare un nuovo lavoro con lui e a salvare la Hope for the Future. Questa situazione diventerà presto esplosiva e metterà a dura prova il rapporto tra i genitori di Beth, che si troveranno l’uno contro l’altro, senza trovare un punto di incontro, non stavolta! Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 21 al 27 luglio 2024.

My Home My Destiny 2: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 21 luglio 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 21 luglio 2024 - Mehdi, venduta l'officina, si sta mettendo in affari con l'affascinante Nazli. I due si sono dati appuntamento al bar, dove, insieme a Nuh, stanno parlando di lavoro. Per puro caso, Zeynep ed Emine passano proprio di lì. La ragazza si avvicina ai tre e saluta Mehdi, il quale la presenta a Nazli come la sua ex moglie. Sentendogli pronunciare queste parole, Zeynep prende coscienza del fatto che fra di loro sia realmente finita e che sia tempo di concentrarsi solo sul suo futuro... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 luglio giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 21 luglio 2024 - Jana sarà molto contenta di riabbracciare Ramona mentre per Catalina saranno in arrivo dei guai molto seri. La nostra amata cameriera sarà sollevata dal ritorno a casa dell’amica della madre ma le cose non andranno come da lei sperato. Né lei né Curro, che andrà a trovarla, riusciranno ad avere ulteriori notizie su Dolores e sul loro passato ma otterranno solo altri punti interrogativi da risolvere. Intanto Catalina continuerà con il business delle marmellate e lei e Pelayo si faranno sempre più vicini. Peccato però che il giovane conte nasconda qualcosa, che potrebbe mettere in serio pericolo la marchesina. Manuel si stupirà di quanto velocemente Jimena si stia riprendendo e rimarrà senza parole quando la moglie gli proporrà un viaggio. Il marchese presto si troverà ad affrontare l’alleanza tra la sua consorte e sua madre, che vorranno avere il totale controllo sulle sue decisioni. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 21 al 27 luglio luglio 2024.