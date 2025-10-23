Beautiful: Lisa Yamada, alias Luna Nozawa, incanta Los Angeles. Ecco cosa è successo

Anticipazioni TV

Cattiva anzi cattivissima nella finzione di Beautiful ma splendida interprete nella vita reale. Lisa Yamada vince il titolo di miglior attrice emergente in serie drammatiche dei 52esimi Daytime Emmy Awards. Ecco tutto quello che è successo.

A volte il bello della realtà vince quello della finzione. Starà sicuramente pensando questo la giovane Lisa Yamada, interprete di Luna Nozawa nelle puntate di Beautiful sia italiane che americane. Il suo personaggio è diventato ormai centrale nella Soap e sta travolgendo i fan sia italiani che statunitensi in trame sempre più appassionanti. Ed è proprio per questo, per il suo talento sullo schermo, che l’attrice ha vinto il titolo di miglior attrice emergente in una serie drammatica durante i 52esimi Daytime Emmy Awards. Ecco tutto quello che è successo e alcune anticipazioni sui prossimi appuntamenti con The Bold and the Beautiful.

Beautiful: Lisa Yamada, Luna Nozawa, vince i Daytime Emmy Awards

Lo scorso luglio (2025) a casa Beautiful si sono accesi i riflettori sulla nomination di Lisa Yamada come migliore attrice emergente in una serie drama ai Daytime Emmy Awards. L’attrice è Luna Nozawa e nella Soap ne sta combinando di cotte e di crude, sia negli episodi che stiamo guardando su Canale5 sia in quelli che stanno andando in onda sulla CBS e che arriveranno molto presto anche in Italia. Lisa ha accolto con grande entusiasmo questa nomination a questi premi, tra i più importanti per la televisione americana, di cui fa parte Beautiful. Sono tanti gli artisti che desiderano questo riconoscimento e la nostra Soap ha trionfato più volte in tante categorie, dalla regia ai suoi attori.

E questa volta è capitato alla Yamada, per la sua interpretazione della folle (lo diventerà sempre di più) Luna Nozawa. L’artista ha festeggiato, come detto, sia la candidatura che la vittoria, arrivata venerdì scorsa – 17 ottobre 2025 - a Los Angeles. Tutto il cast di Beautiful così come i produttori hanno applaudito a questo grande trionfo, che arriva dopo 15 anni di carriera e un ruolo che ha davvero fatto tremare tutti i Forrester… e stavolta persino gli Spencer.

Lisa Yamada è la perfida Luna nelle puntate di Beautiful

In Italia dobbiamo ancora assistere al grande cambiamento di Luna e alla sua trasformazione nella criminale che terrorizzerà, ve lo abbiamo assicurato e lo ribadiamo con grande forza, sia i Forrester che gli Spencer. Sì perché la ragazza prenderà di mira entrambe le famiglie, dopo aver scoperto di non essere figlia di Bill ma di Finn e di essere quindi la nipotina – con il gene criminale – di Sheila Carter.

Il personaggio di Luna è sicuramente uno dei più intriganti degli ultimi dieci anni ma anche uno dei più completi, visto che è riuscita – ne parliamo grazie alle anticipazioni americane di cui vi abbiamo parlato – a bluffare la morte e a colpire alle spalle persino Bill Spencer, abusando di Will, rimanendo incinta, tentando di uccidere Steffy per ben due volte e finendo per spare a Liam. Insomma le sue azioni hanno scatenato l’ira di tutti, in primis del magnate delle Spencer Publications, che vorrà sicuramente vendicarsi.

Beautiful Anticipazioni Americane: ecco cosa succederà a Luna prossimamente

Se in Italia la vediamo ancora alle prese con il tradimento di RJ, a cui racconterà presto la verità, e tra non molto verrà coinvolta in un test di paternità che dovrà svelare se Bill è suo padre, negli Stati Uniti la Nozawa è appena finita di nuovo in prigione. A spedircela è stata Electra Forrester, decisa a vendicare lei e Will. La ragazza ha battuto suo zio Ridge sul tempo e Steffy, tornata a Los Angeles dopo la sua vacanza (espediente narrativo per la quinta gravidanza di Jacqueline MacInnes Wood) è pronta alla vendetta contro di lei. Non mettiamo invece la mano sul fuoco su Finn, per noi pronto ad aiutare la figlia soprattutto dopo aver scoperto che è vittima di una compagna di cella bulla e violenta. Insomma crediamo che il dottore cercherà di soccorrere la sua bambina e si ritroverà contro Katie e Bill, decisi a prendere in custodia il bambino che porta in grembo la giovane, frutto della sua notte d’amore – estorta – con Will.

Non saranno due sbarre a fermare Luna così come non hanno fermato sua nonna Sheila in passato. Del personaggio di Luna se ne parlerà ancora e Lisa Yamada potrebbe persino ricevere una nomination ai Daytime Emmy per il prossimo anno, magari non come attrice emergente ma addirittura come protagonista di una serie drama. Chissà, niente è impossibile per Lisa e per Luna!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.