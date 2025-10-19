Beautiful Anticipazioni Americane: Finn aiuterà Luna e perderà Steffy?

Anticipazioni TV

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Nelle puntate americane di Beautiful andate in onda negli scorsi giorni, Katie ha deciso di strappare a Luna suo figlio e di crescerlo insieme a Bill e Will, senza che la ragazza ne sappia più nulla. Una decisione terribile ma l’unica praticabile per la Logan. La sorella di Brooke è stata terribilmente feroce ed è probabile che qualcuno possa voler intervenire affinché tutto questo non accada. È possibile che questa persona sia Finn, determinato a evitare che sua figlia soffra così tanto vedendosi sottrarre il suo bambino e non è escluso che il dottore possa voler far qualcos’altro per “aiutare” la ragazza. Ma così facendo potrebbe perdere per sempre Steffy. Scopriamo insieme cosa sta per accadere negli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna sta per perdere suo figlio

Electra ha denunciato Luna e la ragazza finirà in prigione, stavolta senza che Bill possa farla scagionare. Lo Spencer non ha di certo intenzione di aiutare la giovane che ha violentato suo figlio e lo ha messo in una situazione difficile, rimanendo incinta di lui apposta. Katie ha gelato la Nozawa dandole il colpo di grazia; l’ha infatti informata di avere intenzione di prendere il suo bambino e di crescerlo insieme a Bill e Will, senza che lui sappia mai chi sia la vera madre. Un piano di vendetta terribile che la sorella di Brooke vuole mettere in atto con l’aiuto del suo ex marito, che ha gioito al solo pensiero di crescere un altro figlio insieme alla donna che ancora ama e che vuole al suo fianco. Insomma per Katie Logan il futuro di suo nipote è accanto a lei, con la sua famiglia ma Luna Nozawa è esclusa, non avrà mai l’appoggio di nessuno.

Finn si oppone alla decisione di Katie? Ecco cosa vedremo nelle puntate americane di Beautiful

Finn ha giurato a Ridge che la sua priorità è proteggere Steffy e i loro bambini. Il dottore ha fatto intendere al suocero che Luna non costituirà un problema per lui e che desidera che sua figlia paghi per quello che ha combinato. Ma siamo certi che quando scoprirà del piano di Katie questa sicurezza mostrata al Forrester vacillerà. Sì perché per lui è giustissimo che la giovane sconti la sua pena ma non sarà altrettanto corretto che il bambino le venga strappato e che sia cresciuto dagli Spencer, senza che lui possa nemmeno dire la sua. Come padre di Luna vorrà avere voce in capitolo anche se la sua “bambina” ha tentato di uccidere sua moglie più volte. Insomma pensiamo che Finn si opporrà a questa drammatica soluzione pensata dalla sorella di Brooke ma cosa penserà?

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn vorrà allevare il figlio di Luna?

Finn si preparerà ad accogliere Steffy a casa – sta per tornare – e dovrà anche rivelarle che sua figlia è ancora viva. La reazione della Forrester sarà sicuramente tremenda, ne è certo lui e ne siamo certi noi, ma quello che pensiamo è che il dottore dovrà fare un’altra richiesta alla sua amata consorte: fermare Katie, impedirle di dare una così grande sofferenza a Luna e allevare loro il figlio di Will.

Sì crediamo davvero che Finnegan si opporrà al piano di Katie di strapparle il bambino a Luna e di crescerlo senza di lei e supponiamo anche che lui voglia occuparsi di suo nipote personalmente. Del resto ha più volte affermato di esserci voluto essere per Luna e di aver voluto sapere di lei sin dall’inizio, magari addirittura evitando che lei diventasse così folle. Per questo motivo è plausibile che voglia rifarsi con il piccolo in arrivo, scontrandosi con gli Spencer ma anche contro Steffy, che non potrà mai cullare un bambino, frutto della violenza compiuta dalla donna che ha tentato di ucciderla. Insomma la situazione che presto vedremo nelle puntate americane di Beautiful sarà davvero spinosa e la coppia Finnegan/Forrester potrebbe tremare. Succederà? Lo scopriremo presto.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.