Beautiful: Luna è il personaggio più squallido degli ultimi dieci anni? Ecco tutta la verità

Luna Nozawa sta seminando il panico sia nelle puntate italiane che in quelle americane di Beautiful. Il suo personaggio, arrivato come una dolce ragazza, si sta trasformando lentamente in un mostro e, come sta succedendo nella CBS, ha ormai abbracciato il lato oscuro. Ecco come si è trasformato.

Luna sta per cambiare e lo farà in moda radicale. Nelle puntate italiane di Beautiful stanno andando in scena le prime avvisaglie che la Nozawa non è la dolce stagista che sino a ora, in Italia, abbiamo conosciuto. Lo sanno bene i fan americani della Soap e ve lo abbiamo anticipato anche noi dicendovi che la figlia di Poppy non è l’innocente ragazza appassionata di moda, che ha stregato RJ e Zende e che ha conquistato i Forrester; lei è in realtà un’assassina folle, in grado di seminare il panico anzi del vero terrore. Ecco un’analisi del suo personaggio, per noi il peggiore degli ultimi dieci anni di trame.

Beautiful: La trasformazione di Luna sconvolgerà tutti

Luna si trasformerà presto in un personaggio terribile e meschino. Sì, state pronti (come vi abbiamo già anticipato in alcuni nostri articoli sulle anticipazioni americane di Beautiful) ad affrontare un cambiamento nella Nozawa, che diventerà uno dei personaggi più pericolosi e squallidi di tutta la Soap. Nelle puntate italiane stiamo assistendo al momento in cui Luna ha tradito RJ andando a letto con Zende, convinta che fosse il suo fidanzato. Uno scambio di persona dovuto alle mentine di Poppy, che si sono rivelate delle droghe. Luna ha scoperto che sua madre l’ha drogata senza volerlo ma presto noi scopriremo che questo evento non è stato per nulla un caso. Attenzione perché da questo momento vi faremo degli SPOILER sui prossimi episodi. Sì perché vi anticipiamo che presto Luna rivelerà di aver fatto finta di essere fuori di sé e di aver invece approfittato dell’attrazione di Zende per lei, per tenersi due porte aperte nella famiglia Forrester. La giovane lo confesserà a un RJ sconvolto, solo dopo aver scoperto che Bill non è suo padre, dopo aver ucciso Hollis e Tom (che presto conosceremo) e dopo aver quasi ammazzato Steffy, che ha scoperto tutto su di lei. Insomma da dolce stagista innamorata e vera e propria bad girl da far tremare tutti, parenti compresi.

Luna è il peggior personaggio di Beautiful degli ultimi dieci anni?

Luna diventerà un personaggio terribile e particolarmente terrorizzante. Sì perché si trasformerà, come abbiamo detto, da dolce ragazza ad assassina. Scopriremo molto presto – in Italia – che la giovane è in realtà figlia di Poppy e Finn e quindi nipote di Sheila e come tale deve aver ereditato il gene dell’assassina. Ma diversamente da sua nonna, che ora si è calmata e che pare aver messo da parte il suo odio verso i Forrester, la giovane non avrà alcun tipo di rimorso e nemmeno qualche remora. Insomma Luna supererà in cattiveria Sheila e diventerà uno dei personaggi più terrificanti e pericolosi della Soap, almeno negli ultimi dieci anni. E purtroppo a farne le spese non saranno solo Steffy e i suoi ma anche gli Spencer.

Beautiful: Luna nemica di tutti, si mette male per lei!

Diciamolo subito: Luna sarà odiata da tutti e non solo dai Forrester. Questo succederà perché la ragazza finirà per prendere di mira non solo i Forrester ma anche gli Spencer. Parliamo al futuro perché questo succederà nelle prossime puntate di Beautiful in arrivo su Canale5 mentre negli Stati Uniti la giovane è nel pieno del suo delirio e Will ed Electra – due personaggi che vedremo prossimamente in azione – saranno le sue principali vittime.

Luna ha incastrato Will, figlio di Katie e Bill, e ora è incinta del figlio dello Spencer. Il magnate vuole giustizia ed è probabile che unirà le forze con Steffy e i suoi per eliminare il problema Luna Nozawa. Insomma le famiglie Forrester e Spencer si troveranno d’accordo su un nemico comune da distruggere. Non succedeva da un po’ e non è mai successo che i due nuclei famigliari fossero così d’accordo e pronti a combattere uno stesso nemico. Questo fa purtroppo presagire dei bruttissimi momenti per Luna, che potrebbe addirittura rischiare di morire. Sì perché Bill potrebbe decidere di mettere a segno uno dei suoi colpi più spietati e Steffy, decisa a non avere più problemi, potrebbe dargli una mano. Succederà tutto questo? Lo scopriremo presto ma intanto abbiamo una certezza: Luna Nozawa è la peggiore di tutti!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.