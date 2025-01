Beautiful: La Soap diventa un documentario? Ecco cosa sta accadendo negli USA

Anticipazioni TV

Beautiful potrebbe presto diventare un docufilm. La Soap di Canale5 potrebbe essere protagonista di un documentario, girato negli USA, e dedicato al grande mondo delle Soap Opera. Ma scopriamo insieme tutti i dettagli di questa particolare notizia.

Beautiful potrebbe diventare un documentario. Questa è una notizia molto particolare che ci ha fatto saltare sulla sedia e ha stuzzicato la nostra curiosità. La Soap americana, che da noi va in onda su Canale5, sarebbe al centro dell’interesse del regista Matt Wolf, che ha diretto in questi anni una serie di documentari per la HBO e che avrebbe messo in cantiere un altro dedicato proprio al mondo delle Soap Opera. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo.

Beautiful: La Soap presto protagonista di un documentario anzi di un docufilm

Beautiful sembra essere destinata a diventare un documentario. Secondo alcuni spoiler provenienti direttamente dagli USA, il regista Matt Wolf avrebbe già in cantiere un progetto intitolato Soap e sarebbe pronto a contattare i produttori di The Bold and the Beautiful, questo il titolo originale della nostra Beautiful, per cominciare a lavorare anche con loro. Si tratterà, ovviamente, di un lavoro dedicato a tutte le Soap Opera in onda negli Stati Uniti e non solo a quelle in onda sulla CBS ma anche sulla NBC e sulla ABC.

Beautiful: I creatori della Soap al centro del documentario

Non facciamo però fatica a pensare che i produttori anzi i creatori di Beautiful possano essere centrali nella realizzazione di questo documentario. William J. Bell e Lee Philip Bell sono gli ideatori sia di The Bold and The Beautiful si della sua sorella maggiore intitolata The Young and The Restless, da noi conosciuta come Febbre D’Amore. Quest’ultima non è più in onda in Italia da diverso tempo mentre la sua sorellina – Febbre d’Amore è arrivata qualche anno prima sia negli USA che nel nostro paese – continua a farci compagnia in TV.

La grande macchina che muove le due Soap ha ovviamente attratto il regista Wolf e pare anche che Beautiful stia in pole position, grazie al fatto che è ancora sceneggiata dalla famiglia Bell, nella persona di Bradley Bell. Sarebbe per questa continuità dinastica, oseremmo dire, che Beautiful potrebbe presto ottenere un episodio documentaristico tutto suo e chissà se verrà mai tradotto in italiano e portato sulla nostra TV.

Beautiful: la Soap sarà rinnovata?

Sul web sta circolando una notizia un po’ preoccupante riguardo al futuro di Beautiful. Non sono arrivate conferme in merito al suo rinnovo. Pare infatti che la CBS non abbia ancora firmato il contratto che assicurerebbe alla Soap un futuro radioso. Di solito la rete televisiva americane assicura ai suoi programma tre o quattro anni di trasmissione in molte occasioni abbiamo saputo dei festeggiamenti del cast per aver ottenuto altri anni di fiducia. Per il momento non abbiamo novità in merito e sappiamo solo che dal 24 febbraio 2025 sulla CBS arriverà una nuova Soap Beyond the Gates.

Non ci sentiamo di allarmarci e crediamo che il rinnovo arriverà molto presto. Ricordiamo che le case di produzione di Los Angeles si sono trovate a fronteggiare un problema molto più grande, ovvero gli incendi che hanno devastato la città e messo in pericolo tutti i suoi abitanti e tutte le sue strutture. Sono addirittura state ritardate le nominations agli Oscar e quindi è probabile che pure le questioni burocratiche riguardanti Beautiful siano state solo rimandate. Non pensiamo infatti che la Soap possa concludersi così in fretta, non se gli ascolti continuano a essere alti e non se i personaggi continuano ad appassionare gli spettatori. Insomma, Beautiful potrebbe essere destinato a compiere 40 anni in TV e a festeggiare come fece per i suoi 30 e per i suoi fulgidi 35.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.