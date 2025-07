Beautiful, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 27 luglio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Innocence e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 domenica 27 luglio 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Vediamo le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di oggi, 27 luglio 2025, di Beautiful in onda alle ore 14.37 di Innocence in arrivo alle ore 17.50 e de La Promessa trasmessa alle ore 19.40.

Beautiful: Vediamo cosa succederà della puntata del 27 luglio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 luglio 2025 - la rivalità tra i cugini Forrester toccherà dei livelli inaspettati… almeno dal figlio di Ridge. Sì perché il ragazzo scoprirà che Luna è stata importunata dal suo cuginetto, geloso di lui e probabilmente alla ricerca di vendetta. Il giovane designer non permetterà che la sua amata venga di nuovo corteggiata con l'inganno e metterà le cose in chiaro. Zende capirà di doversi fare da parte oppure si convincerà ad affilare i coltelli?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 27 luglio al 2 agosto 2025.

Innocence: Ecco le Anticipazioni della puntata di oggi 27 luglio 2025

Nella puntata di Innocence di oggi - 27 luglio 2025 - in ospedale, Ela ha finalmente riaperto gli occhi, ma non ha alcuna intenzione di parlare di quello che le è accaduto. Intanto, la polizia arriva a supporre che la giovane abbia un secondo telefono che avrebbe usato per comunicare con Ilker. Bahar, invece, sta cercando di contattare Timur, il quale si trova con Banu. La donna, d'accordo con Ismail, fa firmare all'amante una richiesta di dimissioni dal Gruppo Ilgaz. Poi, con un flashback, torniamo a mesi prima: una sera, Irem si presentò alla casa di Riva mentre Iker era con Ela. Allora, il giovane fece nascondere l'amante in uno stanzino, ma l'influencer trovò comunque una traccia di Ela, ossia il bracciale con Trilli. Con la scusa di doverle restituire il gioiello, Irem organizzò un incontro anche con Ilker. Una volta riunitisi, la figlia di Bahar riportò la sua versione dei fatti, però l'amato negò tutto, dandole della bugiarda. Ela andò su tutte le furie. Ora, invece, è il giorno della prima udienza...

Qui la trama completa di Innocence.

La Promessa: Scopriamo la trama della puntata di oggi 27 luglio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 27 luglio 2025 - Jana non riuscirà ad abituarsi facilmente alla nuova vita di signorina ai piani nobili e farà dei passi falsi che rischieranno di scatenare contro di lei Cruz, la sua futura suocera. Intanto Curro continuerà a pensare di dover assolvere ai suoi doveri di uomo perbene e comincerà a riflettere sulla necessità di sposare Julia, anche se non la ama. Cosa succederà? José Juan diventerà sempre più insistente?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 27 luglio al 2 agosto 2025