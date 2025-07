Beautiful, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 26 luglio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Innocence e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 sabato 26 luglio 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Beautiful: Vediamo cosa succederà della puntata del 26 luglio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 luglio 2025 - Xander tornerà da Finn e stavolta racconterà al dottore ogni terribile dettaglio sulla morte della povera Emma. Le anticipazioni ci rivelano che l’Avant andrà indietro con la memoria e confesserà al medico come sono andate davvero le cose tra la Barber e Thomas e di come lui abbia tracciato i movimenti dello stilista tramite il GPS della sua macchina. Il medico si convincerà ancora di più che il cognato sia una persona pericolosa mentre Thomas pregherà Steffy con ancora più insistenza di proteggerlo e di non lasciare che suo marito mini la loro serenità famigliare e continui ad accusarlo di essere un assassino. Luna invece si troverà a gestire la corte di Zende. Qui la trama completa di Beautiful.

Innocence: Ecco le Anticipazioni della puntata di oggi 26 luglio 2025

Nella puntata di Innocence di oggi - 26 luglio 2025 - Hale vuole riabilitare Ilker a ogni costo e per salvarlo dallo scandalo, convince Irem a sposarlo benché sia ancora condannato. Harun, il padre della ragazza, vorrebbe che la figlia stesse lontano da tutta questa faccenda ma l’influencer decide di convolare a nozze con il suo amato. Qui la trama completa di Innocence.

La Promessa: Scopriamo la Trama della puntata di oggi 26 luglio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 26 luglio 2025 - Pelayo informerà la marchesina di aver deciso di sposarla e di volerlo fare al più presto. Il ragazzo aggiungerà di essere pronto a occuparsi del bambino in arrivo come fosse suo ma sarà davvero convinto? Intanto Curro sarà sempre più in difficoltà a causa della richiesta di José Juan e Martina lo pregherà di non accettare un matrimonio che non desidera. Mentre la servitù cercherà il crocifisso rubato, Jana continuerà a boicottare la compagnia dei marchesi e non salterà anche la cena con la sua futura famiglia. Qui la trama completa de La Promessa.

