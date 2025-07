Innocence, Anticipazioni Quinta Puntata: ecco cosa succederà oggi, sabato 26 luglio 2025, nell'episodio della serie

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella quinta puntata di Innocence, in onda oggi - sabato 26 luglio 2025 - nel daytime di Canale5.

Le trame di Innocence stanno diventando sempre più intriganti e complicate e due donne, due madri, si sono dichiarate guerra. La nuova serie TV che ci fa compagnia nel weekend di Canale5 – sabato e domenica subito dopo l’appuntamento con Beautiful – si sta rivelando veramente appassionante e sono tante le bugie che devono essere svelate. Oggi, sabato 26 luglio 2025 – alle ore 14.50 ci aspetta la quinta puntata ricca di colpi di scena e preludio di un altro nuovo episodio – quello di domenica – che ci lascerà senza fiato. Ma vediamo insieme le anticipazioni di quello che succederà questo pomeriggio; prima però facciamo il punto della situazione e vediamo cosa è accaduto sino a ora.

Innocence: ecco cosa è successo nei precedenti episodi

Negli episodi precedenti di Innocence, Ela si è messa nei guai. Dopo aver scoperto di essere incinta nella terza puntata e aver invano sperato che Ilker fosse felice di avere un figlio con lei, ha scoperto che il manager ha deciso di sposare la sua fidanzata. La ragazza, in preda all’ira, il giorno del suo compleanno, ha deciso di regolare i conti finendo però vittima della violenza del giovane – almeno così sembra – che ha poi cercato di sbarazzarsi di lei gettandola sulla strada dalla sua auto in corsa.

Ela non è morta ma ha perso il bambino che aveva in grembo. Per Bahar è stato un duro colpo ma la donna non si è persa d’animo e ha subito accusato Ilker, che è stato arrestato il giorno del suo matrimonio. Hale, la madre dell’imprenditore già al corrente della relazione tra il figlio e la diciannovenne, è entrata in azione e nella quarta puntata ha cercato di convincere Bahar a lasciare la città. Non ottenendo altro che una reazione di rabbia, la ricca donna ha dovuto agire d’astuzia e ha fatto in modo che Ilker fosse picchiato in carcere e ottenesse così di essere ricoverato in ospedale, uscendo di prigione. E il suo piano prevede molto altro. Intanto Timur, convinto da Banu, è disposto a tutto pur di fermare la moglie e non mettere nei guai la famiglia Ilgaz per cui lavora.

Innocence, Quinta Puntata: ecco cosa succederà oggi nel daytime di Canale5

La quinta puntata di Innocence ci aspetta oggi, 26 luglio 2025. Ecco cosa vedremo:

Hale vuole riabilitare Ilker a ogni costo e per salvarlo dallo scandalo, convince Irem a sposarlo benché sia ancora condannato. Harun, il padre della ragazza, vorrebbe che la figlia stesse lontano da tutta questa faccenda ma l’influencer decide di convolare a nozze con il suo amato. Scoperto quanto combinato dalla sua bambina, il ricco imprenditore cerca tutti i cavilli legali per invalidare il matrimonio ma Irem è decisa a difendere la sua decisione e rivela di volersi trasferire a casa dei suoceri.

Il grande evento diventa di dominio pubblico e Hale ottiene quanto sperato. Anche Bahar lo viene a scoprire e viene colta dai sensi di colpa; la donna si rimprovera di non essere riuscita a proteggere la sua bambina e di non aver capito che stava mentendo. Gulizar, sua suocera, peggiora la situazione e l’accusa di essere la rovina di suo figlio e di sua nipote. A darle conforto è il miglioramento delle condizioni di Ela, che lascia il reparto di terapia intensiva. Che cosa dichiarerà una volta ripreso completamente i sensi?

Innocence va in onda nel daytime del weekend di Canale5