Beautiful, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 20 luglio 2025

Vediamo le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di oggi, 20 luglio 2025, di Beautiful in onda alle ore 14.00, di Innocence in arrivo alle ore 14.30 e de La Promessa trasmessa alle ore 19.40.

Beautiful: Ecco cosa succederà della puntata del 20 luglio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 luglio 2025 - la Forrester rivelerà al marito di essere più che mai convinta che l’Avant voglia solo vendetta e che sia impossibile che suo fratello sia un assassino. Nonostante le rassicurazioni, il dottore continuerà a tremare e a pensare che sia davvero molto strano che un ragazzo, che non ha voluto altro da lui e che avrebbe potuto mettersi in contatto con la famiglia Forrester, abbia accusato suo cognato senza un valido motivo. Ci deve essere sotto qualcosa e lui non lascerà cadere la situazione così senza mettere in allerta Hope. Qui la trama completa di Beautiful.

Innocence: Scopriamo le Anticipazioni della puntata di oggi 20 luglio 2025

Nella puntata di Innocence di oggi - 20 luglio 2025 - Bahar fa una scoperta che la lascia senza parole e che le provoca un grande dolore: Ela era in dolce attesa e, a causa del pestaggio, ha perso il bambino che portava in grembo. Come se non bastasse, la donna viene a sapere che Timur era già a conoscenza della relazione segreta tra la loro figlia e il suo capo, ma non ha mai fatto niente per fermarli. Spinto da Banu, l'uomo prova a convincere Bahar a ritirare la denuncia, poiché, non avendo prove della paternità del bebè, non possono neanche dimostrare la presunta colpevolezza di Ilker. Dato che la signora è imperterrita, Hale prende in mano la situazione e le offre ben dieci milioni di dollari e in più l'opportunità di trasferirsi in America. Bahar non accetta e contrattacca, pubblicando la notizia e facendo sì che l'amante di Ela finisca al centro di una bufera mediatica. Nel mentre, Ilker, dietro le sbarre in custodia cautelare, dopo aver subito un tentativo di aggressione da parte degli altri detenuti, viene ricoverato d'urgenza in ospedale... Qui la trama completa di Innocence.

La Promessa: Ecco la trama della puntata di oggi 20 luglio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 20 luglio 2025 - Don Lorenzo rivelerà a Martina che Ayala si è avvelenato da solo per far ricadere la colpa di tutto su di lei. La ragazza, sconvolta, deciderà di affrontare il conte desiderosa di prendersi la sua rivincita. Intanto Don Romulo sarà pronto a lasciare la tenuta mentre Jana dovrà presto abbandonare gli alloggi della servitù per passare al piano nobile. La giovane non ne sarà molto felice e soprattutto non vorrà farsi trattare da signora dai suoi colleghi e amici. Padre Samuel invece informerà le cameriere di essere in procinto di trasferirsi alla villa, dove lo aspetta una stanza. Qui la trama completa de La Promessa.

