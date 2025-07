Innocence, Anticipazioni della Quarta Puntata in onda oggi su Canale5: Ilker in ospedale!

Anticipazioni TV

Anche oggi, domenica 20 luglio 2025, Innocence, la nuova soap opera turca, ci terrà compagnia su Canale 5. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella quarta puntata!

Le anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Innocence sono cariche di emozioni. Nel quarto episodio, in onda il 20 luglio 2025 alle 14:30, Bahar fa una scoperta che la lascia senza parole, e che le provoca un grande dolore: Ela era in dolce attesa, e a causa del pestaggio ha perso il bambino che portava in grembo. Come se non bastasse, la donna viene a sapere che Timur era già a conoscenza della relazione segreta tra la loro figlia ed il suo capo, ma non ha mai fatto niente per fermarli. Inoltre, l'uomo, spinto da Banu, prova a convincere Bahar a ritirare la denuncia, poiché, non avendo prove della paternità del bebè, non possono neanche dimostrare la presunta colpevolezza di Ilker. Dato che la signora è imperterrita, Hale prende in mano la situazione e le offre ben dieci milioni di dollari ed in più l'opportunità di trasferirsi in America. Bahar non accetta e contrattacca, pubblicando la notizia e facendo sì che l'amante di Ela finisca al centro di una bufera mediatica. Nel mentre, Ilker, dietro le sbarre in custodia cautelare e, dopo aver subito un tentativo di aggressione da parte degli altri detenuti, viene ricoverato d'urgenza in ospedale...

Innocence: Ilker aggredisce Ela!

Ela ha perso la testa per il capo di suo padre, Ilker, un affascinante trentacinquenne che l'ha assunta come sua stagista per poter trascorrere insieme quanto più tempo possibile. Peccato che questa non sia una storia d'amore da favola, visto che la giovane è soltanto l'amante segreta di Ilker, il quale è in procinto di convolare a nozze con la sua fidanzata ufficiale. Fuori di sé dalla gelosia, Ela è andata a prendere di petto Ilker, che, ebbro, ha reagito con violenza. Purtroppo, il pestaggio della poverina avrà delle conseguenze persino peggiori rispetto a quello che si poteva immaginare...

Bahar fa una scoperta agghiacciante... Ecco che cosa succederà nella Prima Puntata di Innocence

Bahar è sconvolta: Ela è stata malmenata. La donna sta per fare una scoperta che la sconvolgerà ancora di più, e che la farà soffrire enormemente: la figlia era in dolce attesa, e a causa del pestaggio ha perso il bebè che portava in grembo. Purtroppo, le dolorose prese di coscienza per Bahar non sono finite. Quest'ultima viene a sapere che suo marito, Timur, era già a conoscenza della relazione clandestina tra Ela ed Ilker, ma non ha mai mosso un dito per cercare di separarli. Inoltre, l'uomo sta provando a convincere Bahar a ritirare la denuncia che ha sporto contro l'imprenditore, anche perché non hanno alcuna prova concreta della sua presenta colpevolezza: visto che non esiste il test di paternità del bambino, non possono dimostrare che Ilker avesse un movente per aggredire la sua amante!

Ilker in ospedale, nelle Anticipazioni del Primo Episodio del 20 luglio 2025 di Innocence

Bahar non sente ragioni: è determinata come non mai ad andare fino in fondo a questa storia per farla pagare ad Ilker, come è giusto che sia. Pertanto, Hale si rende conto di dover prendere in mano la situazione quanto prima per cercare di evitare il peggio; così. offre alla signora e alla sua famiglia ben dieci milioni di dollari e l'opportunità di trasferirsi negli Stati Uniti, ovviamente in cambio del suo silenzio. Bahar è indignata, tanto che non solo non accetta l'allettante offerta, bensì passa al contrattacco e rende pubblica la notizia di ciò che è accaduto e sta accadendo, in modo tale che l'amante della figlia finisca al centro di uno scandalo mediatico. Al contempo, Ilker vive degli attimi di puro terrore. Il ragazzo, dietro le sbarre in custodia cautelare, viene assalito da alcuni degli altri detenuti, ed in seguito ricoverato d'urgenza in ospedale...

Innocence va in onda nel daytime del weekend di Canale5.