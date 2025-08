Beautiful, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 2 agosto 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di oggi, 2 agosto 2025, di Beautiful in onda alle ore 14.35, di Innocence in arrivo alle ore 17.50 e de La Promessa trasmessa alle ore 19.40.

Beautiful: Ecco cosa succederà della puntata del 2 agosto 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 agosto 2025 - RJ Forrester penserà di lasciare casa dei suoi genitori per trovare finalmente la sua dimensione. Il ragazzo informerà la Nozawa di essere alla ricerca di un appartamento tutto per sé e non vedrà l’ora di avere la sua privacy, per poter passare con lei dei momenti di passione. E questa esigenza sarà sempre più impellente, visto le continue interferenze che i due innamorati subiranno da parte della famiglia Forrester. Qui la trama completa di Beautiful.

Innocence: Vediamo le Anticipazioni della puntata di oggi 2 agosto 2025

Nella puntata di Innocence di oggi - 2 agosto 2025 - l'avvocato di Ilker – uno dei migliori in circolazione – pronuncerà la sua arringa difensiva e accuserà Ela di essere un’erotomane e di aver inventato, nella sua mente, la relazione con l’Ilgaz. Il legale affermerà pure che, per vendicarsi di essere stata rifiutata, la ragazza ha inscenato la sua aggressione. Bahar andrà su tutte le furie e per dimostrare al giudice l’innocenza di sua figlia, tirerà fuori e farà vedere le foto che mostrano le terribili ferite di Ela. La sua impetuosità la porterà a farsi allontanare dall’aula. Qui la trama completa di Innocence.

La Promessa: Scopriamo la Trama della puntata di oggi 2 agosto 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 2 agosto 2025 - Martina pungolerà Ignacio chiedendogli informazioni sui suoi rapporti con i componenti della servitù. La ragazza vorrà cogliere il conte in fallo e riuscirà così a liberarsi di lui. Intanto Padre Samuel restituirà a Don Ricardo il crocifisso perduto e Maria riferirà a tutti che è lui è il ladro. Teresa informerà Marcelo di non avere alcuna intenzione di seguirlo e quindi non partirà con lui mentre Jana si presenterà alla cena in suo onore ma sarà talmente in imbarazzo che la lascerà prima della fine, scatenando ovviamente l’ira di Cruz. Qui la trama completa de La Promessa.

