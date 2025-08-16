Beautiful, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 16 agosto 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Innocence e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 sabato 16 agosto 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Scopriamo le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di oggi, 16 agosto 2025, di Beautiful in onda in replica alle ore 13.35, di Innocence in arrivo alle ore 17.50 e de La Promessa trasmessa alle ore 19.40.

Beautiful va in onda in Replica: Ecco cosa succederà della puntata del 16 agosto 2025

Beautiful continua ad andare in replica e anche la puntata del 16 agosto 2025 è un episodio già trasmesso su Canale5. Le anticipazioni ci ripropongono Ridge e Steffy determinati a fare chiarezza con Hope e Thomas. I Forrester vorranno capire che intenzioni abbiano i due ragazzi e se facciano sul serio o meno; entrambi saranno preoccupati e non vorranno più che la loro famiglia soffra come un tempo. Per loro è arrivato in momento di dare un taglio a tutte le faccende complicate, che rischiano di rovinare tutto. Intanto alla porta di Finn busserà un nuovo paziente: Xander Avant. Qui la trama completa di Beautiful.

Innocence: Scopriamo le Anticipazioni della puntata di oggi 16 agosto 2025

Nella puntata di Innocence di oggi - 16 agosto 2025 - Irem è molto delusa da come la sua immagine pubblica è uscita dopo la conferenza stampa rilasciata da Ilker mentre Harun continua a non sostenere il genero, provocando fastidi all’interno della famiglia Ilgaz. Hale decide di intervenire e d’accordo con sua nuora, propone di pubblicare suoi profili della ragazza una foto che ritrae la loro famiglia unita; così facendo spera – anzi ne è convinta – che smetteranno le voci su di loro. Harun però non ci sta; non ha alcuna intenzione di cedere a queste finzioni, non se sua figlia continuerà a soffrire come sta facendo ormai da anni. Le cose diventano sempre più complicate e difficili per Irem e la morsa intorno al suo collo si fa sempre più soffocante. Durante la quarta udienza del processo, Bahadir sottopone al giudice un dossier che lui e il procuratore hanno ricevuto poco prima, nel quale si dice che la mandante dell’aggressione di Ela è Irem. L’avvocato di Bahar chiede che la ragazza venga messa sotto custodia cautelare. Qui la trama completa di Innocence.

La Promessa: Ecco la Trama della puntata di oggi 16 agosto 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 16 agosto 2025 - Pia e Don Romulo riprenderanno servizio alla tenuta e Petra partirà all'attacco cercando di pungolare, da subito, la sua rivale. Pia non cederà alle sue provocazioni e le rivelerà di voler avere, da quel momento in poi, una convivenza pacifica. Vera sarà sconvolta dall’arrivo di suo padre ma il Duca De Carril, una volta arrivato a casa dei marchesi, fingerà di non vederla. Manuel convincerà Jana dell’importanza della festa di fidanzamento e la giovane, preoccupata, si confiderà di nuovo con Maria. La Fernandez, oltre a darle il suo incoraggiamento, le confesserà di aver cambiato idea su Padre Samuel. Pelayo esprimerà la sua paura che il padre del bambino che aspetta Catalina torni a reclamarlo mentre Martina farà una domanda scomoda a sua cugina, chiedendole se sia ancora innamorata di Adriano. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 10 al 16 agosto 2025