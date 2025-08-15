Beautiful Anticipazioni Puntata del 16 agosto 2025, replica: Ridge mette Hope sotto torchio!

Anticipazioni TV

Continuano le repliche di Beautiful e nella puntata in onda su Canale5 il 16 agosto 2025, Ridge mette Hope sotto torchio. La ragazza deve confessare che intenzioni abbia con Thomas. Ecco le anticipazioni complete dell'episodio della Soap.

Continuano a farci compagnia le repliche di Beautiful. Nella puntata in onda il 16 agosto 2025, alle ore 13.35 su Canale5, rivedremo Ridge e Steffy determinati a fare chiarezza con Hope e Thomas. I Forrester vorranno capire che intenzioni abbiano i due ragazzi e se facciano sul serio o meno; entrambi saranno preoccupati e non vorranno più che la loro famiglia soffra come un tempo. Per loro è arrivato il momento di dare un taglio a tutte le faccende complicate, che rischiano di rovinare tutto. Intanto alla porta di Finn busserà un nuovo paziente: Xander Avant. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni 16 agosto 2025: Thomas assicura a Steffy di non correre nessun pericolo

Beautiful è in pausa estiva e questo comporta che le puntate in onda su Canale5 siano delle repliche. Nell’episodio del 16 agosto 2025, rivedremo Steffy scatenata con suo fratello. La Forrester vuole che il ragazzo lasci Hope all’istante, preoccupata che la ragazza non faccia sul serio con lui e che finisca per spezzargli il cuore e per fargli molto ma molto male. Thomas difenderà strenuamente la sua relazione con la Logan, ribadendo alla sorella di essere un uomo nuovo e di non correre più alcun pericolo. La pregherà pure di non mettere più il becco nelle sue faccende e di lasciarlo libero di fare quello che lui desidera.

Beautiful: Ridge pungola Hope, che intenzioni ha con Thomas?

Thomas ha chiesto a Hope di lasciarlo parlare, faccia a faccia, con sua sorella e la Logan ha lasciato l’ufficio di progettazione, per finire tra le grinfie di Ridge, che ha qualcosa da dirle di molto importante. Il Forrester domanderà alla ragazza che intenzioni abbia con suo figlio e le chiederà di essere sincera con lui. Lo stilista sarà molto preoccupato per il suo adorato primogenito e non vorrà che una delusione amorosa lo spinga a perdere il suo equilibrio. Per questo motivo, così come sta facendo Steffy, ha deciso di mettere le cose in chiaro con i diretti interessati. Hope rassicurerà Ridge dicendogli di non voler giocare con i sentimenti e le fragilità di Thomas e di essere anzi più che mai convinta di quello che sta facendo. Riuscirà a calmare l’ansia del designer?

Xander bussa alla porta di Finn nella puntata di Beautiful

Mentre alla Forrester Steffy e Ridge pungolano Thomas e Hope, alla porta dello studio di Finn busserà Xander Avant. Il ragazzo è tornato per qualche giorno a Los Angeles e deve fare delle visite mediche. Il giovane si stupirà di vedere una foto di Steffy sulla scrivania del suo medico e capirà che il ragazzo è imparentato con Thomas Forrester. Sarà in quel momento che comincerà a mettere il medico in allarme, rivelandogli che il Forrester è un uomo molto pericoloso, che merita di essere un osservato speciale. Sappiamo quanto questa storia condizionerà la vita della famiglia degli stilisti e quanto le confessioni di Xander diventeranno bollenti, tanto da mettere Finn contro Thomas ma anche contro Steffy.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.