Beautiful Anticipazioni Americane: Hope cacciata dalla Forrester Creations. Brooke la seguirà e romperà con Ridge?

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful sta accadendo l'impensabile. Hope è stata licenziata e cacciata dalla Forrester e dopo questa decisione di Steffy, avvalorata da Ridge, Brooke potrebbe decidere di seguire le figlia e di rompere con il Forrester definitivamente. Ecco tutto quello che potrebbe succedere nella Soap di Canale5.

La Forrester Creations sta per subire un vero e proprio terremoto al suo interno. Vi riveliamo che nelle puntate americane di Beautiful le cose stanno cambiando e stanno precipitando. Steffy ha licenziato Hope e Ridge questa volta ha deciso di darle manforte, intimando alla figliastra di allontanarsi dall’azienda e di non metterci più piede. Ma questa decisione finirà per far tremare non solo la famiglia Logan ma anche quella dei Forrester. Carter e Brooke tenteranno sicuramente di vendicare la giovane stilista, per loro cacciata dal posto di lavoro senza una reale motivazione. Ed ecco quello che secondo noi succederà nei prossimi episodi della Soap, in onda sulla CBS e presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy licenzia Hope

Steffy lo ha fatto davvero: ha licenziato Hope. La Forrester aveva minacciato la sua sorellastra che se l’avesse vista cercare di sedurre suo marito, avrebbe chiuso la sua collezione e avrebbe preso forti provvedimenti nei suoi confronti. E così è successo anche se stavolta a dire il vero, la giovane Logan non ha voluto corteggiare o comunque sedurre Finn ma si è ritrovata tra le sue braccia, dopo essere inciampata. A Steffy non sono bastate le spiegazioni della sua rivale, che non le ha potuto confessare di essersi messa in lingerie per passare una notte di passione con Carter. La figlia di Brooke non vuole e non può far sapere in giro della sua relazione inaspettata con il Walton e per mantenere questo segreto, ha finito per ipotecare la sua carriera alla maison di moda.

Ridge dà manforte a Steffy nelle puntate americane di Beautiful

Steffy è arrivata nell’ufficio di suo padre come una furia e ha confessato di aver visto Hope tra le braccia di Finn e di aver deciso di licenziare la sua sorellastra. Dopo aver raccontato tutto a Ridge e avergli chiesto di prendere una posizione definitiva contro la Logan - e averlo messo a scegliere tra lei, sua figlia e la sua figliastra - il Forrester ha deciso di dare retta alla sua rampolla e di sostenere la sua decisione di licenziare la giovane bionda, di cui lui stesso ha perso la stima. Questa scelta anzi questa presa di posizione finirà per scatenare un vero e proprio pandemonio e non solo perché Carter, come abbiamo già pensato cercherà di vendicarsi delle azioni dei Forrester, che non vogliono neanche accogliere le sue proposte di rinnovamento dell’azienda, ma scateneranno l’ira anche di Brooke che mai si sarebbe immaginata che la sua bambina sarebbe stata cacciata dal suo posto di lavoro proprio dal suo compagno.

Beautiful: il licenziamento di Hope fa tremare le puntate americane di Beautiful

Siamo certi che la decisione di Ridge e di Steffy farà tremare le puntate americane di Beautiful. Carter ha già dichiarato di volersi vendicare dei Forrester e di Steffy in primis, e sicuramente farà qualche azione che metterà la ragazza in grande difficoltà. Ma siamo abbastanza certi che qualche azione la compirà anche Brooke, delusa dall’atteggiamento di Ridge che avrebbe dovuto, secondo lei, proteggere sua figlia e non seguire le richieste esagerate di Steffy, motivate solo dall’odio che ha verso la sua sorellastra. Ridge però non ha ritenuto che sua figlia stesse esagerando e, viziato da quello che è successo qualche tempo prima, ha pensato che fosse necessario allontanare la piccola Logan dalla maison per riportare la pace all’interno della sua azienda.

Brooke non sentirà ragioni, ne siamo certi, e si sentirà tradita da Ridge più che mai. Stavolta non si tratterà di un tradimento con un’altra donna ma di un volta faccia vero e proprio, determinato da un capriccio di una ragazza che non ha mai saputo mettere da parte le sue divergenze con Hope e che ha usato il suo potere per far fuori la sua nemica. La Logan senior riterrà opportuno punire il suo compagno e probabilmente potrebbe decidere di lasciare pure lei la Forrester Creations per seguire sua figlia in qualche altro progetto. C’è da pensare quindi che con entrambe le Logan fuori, la maison di moda potrebbe essere effettivamente molto danneggiata e alla fine sia costretta ad accogliere le proposte di Carter, che però avrà una richiesta molto particolare da fare a tutti, ovvero il reinserimento, senza fiatare, della Hope For The Future.

Insomma, il licenziamento di Hope creerà una spaccatura nel rapporto tra Ridge e Brooke, ma farà anche tremare la gestione interna dell’azienda che Eric e Stephanie hanno creato con grande fatica.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.